CGTN:Китай возглавляет сотрудничество в области вакцинации на 15-й год существования БРИКС

13-й саммит БРИКС, проведенный в минувший четверг в формате видеоконференции под тематическим названием «Сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса», пришелся на то время, когда мир переживает пандемию, сталкиваясь с растущей неравномерностью процесса восстановления мировой экономики, а также с бурным ростом нетрадиционных проблем в сфере глобальной безопасности.

Китай, продолжающий придавать импульсы сотрудничеству в рамках БРИКС и готовящийся к председательству в этом объединении в 2022 году, подал хороший пример международной кооперации в сфере вакцинации, объявив на состоявшемся в четверг саммите о безвозмездном предоставлении еще 100 миллионов вакцин против COVID-19 развивающимся странам.

БРИКС продолжает борьбу с пандемией

В условиях пандемии страны БРИКС поддерживают активный обмен информацией и сотрудничество, а Председатель КНР Си Цзиньпин, присутствовавший и выступавший с речью на саммите БРИКС девятый год подряд, вновь подчеркнул важность сотрудничества в области вакцинации.

Отметив, что Китай пообещал в течение этого года предоставить миру 2 миллиарда доз вакцины против COVID-19 и предложить 100 миллионов долларов США на реализацию инициативы COVAX, Си Цзиньпин призвал членов БРИКС внести свой вклад в содействие справедливому и равноправному распределению вакцин по всему миру.

С тех пор как Си Цзиньпин объявил о превращении китайских вакцин против COVID-19 в общественное благо на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в минувшем мае, по состоянию на август текущего года страна поставила около 800 миллионов доз вакцин более чем 100 государствам. По данным Министерства иностранных дел Китая, в большинстве своем они являются развивающимися странами.

Кроме того, он обратил внимание на практическое сотрудничество в плане совместных исследований и разработок вакцин, совместного производства и взаимного признания прививок от COVID-19, а также необходимость скорейшего ввода в действие центра по исследованию и разработке вакцин БРИКС для функционирования в виртуальном формате.

В мае Китай объявил о создании в его рамках своего национального центра. Стимулируя исследования и разработки вакцин среди государств-членов БРИКС, центр укрепляет сотрудничество в сфере исследований и разработок, а также испытаний вакцин, строительства производственных предприятий и взаимодействия в вопросах производства, одобрения и признания вакцин между пятью странами-участницами объединения.

БРИКС стимулирует общее развитие экономики

Торгово-экономическое сотрудничество является одной из основных тем для стран БРИКС. По данным Министерства торговли Китая, на долю стран БРИКС приходится 42% населения мира, 24% мировой экономики, 18% общемировой торговли товарами, 13% общемировой торговли услугами и 25% иностранных инвестиций по всему миру.

В этой связи Китай предложил провести у себя высокоуровневое совещание БРИКС по вопросам изменения климата и форум БРИКС по вопросам использования больших данных в целях устойчивого развития.

Си Цзиньпин также подчеркнул значимость Нового банка развития и инновационного центра Партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции.

Вышеупомянутый центр был запущен в декабре прошлого года в Сямыне. На состоявшейся во вторник церемонии открытия центра предприятиями стран БРИКС были подписаны 28 проектов с общим объемом инвестиций более 13,4 млрд юаней (около 2,07 млрд долларов США).

БРИКС будет поддерживать подлинный мультилатерализм, справедливость и объективность

В последние годы ключевыми понятиями в рамках сотрудничества стран БРИКС также являлись региональный мир и стабильность, биологическая безопасность и противодействие терроризму, а также кибербезопасность.

«Мы должны эффективно использовать такие механизмы БРИКС, как совещание министров иностранных дел и встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, лучше координировать нашу позицию по крупнейшим международным и региональным проблемам и еще громче выражать коллективное мнение стран БРИКС», — заявил Си Цзиньпин на саммите.

На состоявшейся в прошлом месяце встрече советников по вопросам национальной безопасности стран БРИКС государства-участники выработали план действий по борьбе с терроризмом, а в июле договорились увеличить вклад в международную борьбу с терроризмом на шестом виртуальном заседании Рабочей группы БРИКС по антитеррору.

На этом заседании была принята декларация, подтверждающая приверженность БРИКС укреплению сотрудничества в рамках политических, финансово-экономических и культурных обменов между народами.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-09/China-leads-global-vaccine-cooperation-as-BRICS-enters-the-15th-year-13qiPhQKMs8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=TH_iN536iiA

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SOURCE CGTN