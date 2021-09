CGTN: CGTN: China führt die globale Impfstoffkooperation an, während die BRICS in ihr 15. Jahr gehen

Das 13. Gipfeltreffen, das unter dem Motto „Intra-BRICS-Kooperation für Kontinuität, Konsolidierung und Konsens" steht und am Donnerstag per Videolink übertragen wird, findet zu einer Zeit statt, in der die Welt mit einer Pandemie, einem zunehmend ungleichmäßigen globalen Wirtschaftsaufschwung und einer Flut nicht-konventioneller globaler Sicherheitsherausforderungen konfrontiert ist.