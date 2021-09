CGTN: w 15. roku istnienia BRICS Chiny stają się światowym liderem we współpracy w zakresie szczepionek

Chiny, które nieustannie nadają impet współpracy w ramach BRICS i przejmą przewodnictwo tej organizacji w 2022 roku, podczas czwartkowego szczytu pokazały pozytywny przykład międzynarodowej współpracy w zakresie szczepionek, zapowiadając przekazanie 100 milionów dodatkowych szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19 krajom rozwijającym się.

BRICS podejmuje walkę z pandemią

W obliczu pandemii kraje BRICS aktywnie prowadziły wymianę informacji oraz współpracowały, natomiast prezydent Chin Xi Jinping, który uczestniczył w szczycie BRICS dziewiąty rok z rzędu i wygłosił na nim przemówienie, podkreślił znaczenie kooperacji w zakresie szczepionek.

Zauważając, że Chiny zobowiązały się dostarczyć światu 2 miliardy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 w ciągu bieżącego roku i zaoferować 100 mln USD dla COVAX, Xi wezwał członków BRICS do uczestnictwa w promowaniu uczciwej i sprawiedliwej ich dystrybucji na całym świecie.

Odkąd prezydent Xi ogłosił, że chińskie szczepionki przeciwko COVID-19 staną się dobrem publicznym podczas 73. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju zeszłego roku, do sierpnia kraj dostarczył około 800 mln dawek do ponad 100 krajów. Według danych chińskiego MSZ są to głównie kraje rozwijające się.

Podkreślił on również praktyczną współpracę w zakresie wspólnych badań i rozwoju szczepionek, wspólnej produkcji i wzajemnego ich uznawania, a także jak najszybsze uruchomienie w internecie Centrum Badań i Rozwoju Szczepionek BRICS.

W maju, Chiny ogłosiły utworzenie krajowego ośrodka stanowiącego część tego centrum. Wspierając badania i rozwój w zakresie szczepionek wśród krajów BRICS, centrum wzmacnia współpracę w dziedzinie badań i rozwoju oraz prób szczepionek, budowy zakładów produkcyjnych, a także współdziałania w zakresie ich produkcji, autoryzacji i uznawania przez pięć krajów.

BRICS będzie promować wspólny rozwój gospodarczy

Współpraca gospodarcza i handlowa jest jednym z głównych obszarów tematycznych dla państw grupy BRICS. Według chińskiego Ministerstwa Handlu, kraje te stanowią 42 procent światowej populacji, 24 procent światowej gospodarki, 18 procent światowego handlu towarami, 13 procent światowego handlu usługami i 25 procent światowych inwestycji zagranicznych.

W związku z tym Chiny zaproponowały, że będą gospodarzem spotkania najwyższego szczebla BRICS w sprawie zmiany klimatu oraz forum porozumienia poświęconego „big data" na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Xi podkreślił również znaczenie Nowego Banku Rozwoju i Partnerstwa BRICS dla centrum innowacji Nowej Rewolucji Przemysłowej.

Działalność centrum rozpoczęła się w Xiamen w grudniu ubiegłego roku. Podczas wtorkowej ceremonii inauguracji centrum, 28 projektów o łącznej wartości inwestycji ponad 13,4 mld CNY (około 2,07 mld USD amerykańskich) zostało podpisanych przez przedsiębiorstwa z grupy państw BRICS.

BRICS będzie stać na straży prawdziwej wielostronności, sprawiedliwości i uczciwości

Pokój i stabilność w regionie, bezpieczeństwo biologiczne, zwalczanie terroryzmu i bezpieczeństwo cybernetyczne to również słowa kluczowe współpracy w ramach BRICS w ostatnich latach.

„Należy dobrze wykorzystać mechanizmy BRICS, takie jak posiedzenie ministrów spraw zagranicznych i spotkanie wysokich przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, lepiej skoordynować nasze stanowisko w najważniejszych kwestiach międzynarodowych i regionalnych oraz wystosować jeszcze potężniejszy, zbiorowy głos państw BRICS" – powiedział Xi na szczycie.

Na spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego BRICS, które odbyło się w ubiegłym miesiącu, kraje członkowskie opracowały plan działań antyterrorystycznych, natomiast w lipcu zgodziły się wnieść dodatkowy wkład w międzynarodową walkę z terroryzmem podczas szóstego wirtualnego spotkania grupy roboczej BRICS ds. walki z terroryzmem.

Na posiedzeniu przyjęto deklarację, w której potwierdzono zobowiązanie BRICS do zacieśniania współpracy w zakresie polityki i bezpieczeństwa, gospodarki i finansów oraz wymiany kulturalnej i kontaktów międzyludzkich.

