CGTN: Китай выдвигает предложения по стимулированию глобального развития и устранению экономических трудностей

Китай, являющийся важной движущей силой роста мировой экономики, подчеркнул важность сотрудничества, инклюзивности и экологически безопасного развития на 16-м саммите лидеров Группы двадцати (G20).

Сотрудничество в борьбе с пандемией

Поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему продолжает бушевать, Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении по видеосвязи на первой сессии саммита уделил приоритетное внимание глобальному сотрудничеству в области вакцинации.

Он предложил Глобальную инициативу по сотрудничеству в области вакцинации, состоящую из шести пунктов и ориентированную на сотрудничество в области исследований и разработок вакцин, справедливое распределение вакцин, отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, беспрепятственную торговлю вакцинами, взаимное признание вакцин и финансовую поддержку глобального сотрудничества в области вакцинации.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на настоящий момент наблюдается значительное неравенство в распределении вакцин: страны с низким уровнем дохода получили менее 0,5% от общемирового количества вакцин, и при этом менее 5% населения Африки полностью вакцинировано.

ВОЗ поставила перед собой две цели по борьбе с пандемией: вакцинация не менее 40% населения мира к концу текущего года и увеличение числа вакцинированных до 70% к середине 2022 года.

«Китай готов сотрудничать со всеми сторонами в целях повышения физической и ценовой доступности вакцин в развивающихся странах и внесения позитивного вклада в создание глобальной линии защиты от вакцин, — заявил Си Цзиньпин. —

На сегодняшний день Китай предоставил более 1,6 миллиарда доз вакцин более чем 100 странам и международным организациям. В общей сложности в течение всего года Китай предоставит миру более 2 миллиардов доз вакцин, добавил он, отметив, что Китай осуществляет совместное производство вакцин с 16 странами.

Построение открытой мировой экономики

В процессе содействия экономическому восстановлению президент подчеркнул, что «Большая двадцатка» должна уделить приоритетное внимание развитию и координации макроэкономической политики, призвав сделать глобальное развитие более справедливым, эффективным и инклюзивным, с тем чтобы ни одна страна не осталась позади.

«Развитые страны должны выполнить свои обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития и предоставить больше ресурсов развивающимся странам, — заявил Си Цзиньпин. —

Он также приветствует активное участие большего числа стран в глобальной инициативе в области развития Global Development Initiative.

Не так давно он предложил Организации Объединенных Наций глобальную инициативу в области развития и призвал международное сообщество укреплять сотрудничество в таких областях, как борьба с нищетой, продовольственная безопасность, реагирование на COVID-19 и вакцины, финансирование развития, борьба с изменением климата и экологически чистое развитие, индустриализация, цифровая экономика и связь.

По словам Си Цзиньпина, эта инициатива в значительной степени совместима с целью «Большой двадцатки» и приоритетом стимулирования глобального развития.

Приверженность экологически безопасному развитию

В то же время решение проблемы изменения климата занимает важное место в глобальной повестке дня, особенно в свете того, что 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) откроется в ГЛАЗГО, Шотландия, уже в это воскресенье.

В этой связи Си Цзиньпин настоятельно призвал развитые страны продемонстрировать пример в области сокращения выбросов, заявив, что страны должны в полной мере учитывать особые трудности и заботы развивающихся стран, выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и предоставлять развивающимся странам технологии, услуги по укреплению потенциала и другую поддержку.

«Это крайне важно для успеха предстоящей COP26», — заявил он.

Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал позицию Китая в отношении глобального климатического управления и заявил о твердой поддержке им Парижского соглашения, что способствовало достижению значительного прогресса на глобальном уровне.

В 2015 году Си Цзиньпин произнес вступительную речь на Парижской конференции по изменению климата, внеся исторический вклад в Заключение Парижского соглашения о глобальных климатических действиях после 2020 года.

Ранее в этом месяце во время выступления на саммите лидеров на 15-м заседании Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии он рассказал о предпринятых действиях по достижению поставленных Китаем целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Саммит «Большой двадцатки» в этом году прошел одновременно в режиме онлайн и в традиционном режиме под председательством Италии, внимание в ходе него было сосредоточено на наиболее актуальных глобальных проблемах, а вопросы, связанные с пандемией COVID-19, изменением климата и экономическим восстановлением, заняли важное место в повестке дня.

Созданная в 1999 году «Большая двадцатка», включающая в себя 19 стран и Европейский союз, является главным форумом для международного сотрудничества по финансово-экономическим вопросам.

На группу приходится почти две трети мирового населения, более 80% мирового валового внутреннего продукта и 75% мировой торговли.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/China-puts-forward-proposals-on-boosting-global-development-14MDU37P5gk/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=d9wZBX8jYRU

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SOURCE CGTN