CGTN: Čína předkládá návrhy na podporu globálního rozvoje a řešení hospodářských problémů

Čína, která je důležitým motorem růstu světové ekonomiky, na 16. summitu lídrů skupiny dvaceti (G20) zdůraznila spolupráci, inkluzivitu a ekologický rozvoj.

Společně proti pandemii

Vzhledem k tomu, že COVID-19 stále pustoší svět, zdůraznil čínský prezident Si Ťin-pching při svém videoprojevu na prvním zasedání summitu potřebu celosvětové spolupráce v oblasti očkování.

Navrhl akční iniciativu pro globální spolupráci v oblasti vakcín, která má šest bodů a zaměřuje se na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje vakcín, spravedlivou distribuci vakcín, zrušení práv duševního vlastnictví k vakcínám proti viru COVID-19, snadné obchodování s vakcínami, vzájemné uznávání vakcín a finanční podporu globální spolupráce v oblasti vakcín.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je nerovnoměrnost v distribuci vakcín výrazná: země s nízkými příjmy dostávají méně než 0,5 % z celkového počtu vakcín na světě a v Africe je plně očkováno méně než 5 % populace.

WHO si pro boj s pandemií stanovila dva cíle: do konce letošního roku proočkovat alespoň 40 % světové populace a do poloviny roku 2022 tento podíl zvýšit na 70 %.

„Čína je připravena spolupracovat se všemi stranami na lepším přístupu k vakcínám a jejich větší cenové dostupnosti v rozvojových zemích a pozitivně přispět k vybudování globální obranné linie z vakcín," řekl Si.

Čína dosud poskytla více než 1,6 miliardy dávek vakcín více než stovce zemí a mezinárodních organizací. Dodal, že Čína za celý rok dodá světu celkem více než 2 miliardy dávek vakcín a že na výrobě vakcín spolupracuje s 16 dalšími zeměmi.

Budování otevřené světové ekonomiky

Prezident zdůraznil, že ve snaze podpořit hospodářské oživení by skupina G20 měla při koordinaci makroekonomických politik upřednostňovat rozvoj. Vyzval také k tomu, aby byl globální rozvoj spravedlivější, účinnější a inkluzivnější a aby žádná země nezůstala pozadu.

„Vyspělé ekonomiky by měly plnit své závazky v oblasti oficiální rozvojové pomoci a poskytovat více prostředků rozvojovým zemím," řekl Si.

Uvítal také aktivní účast většího počtu zemí v Globální rozvojové iniciativě.

Nedávno v OSN navrhl Globální rozvojovou iniciativu a vyzval mezinárodní společenství k posílení spolupráce v oblastech snižování chudoby, potravinové bezpečnosti, reakce na COVID-19 a vakcín, financování rozvoje, boje se změnou klimatu a ekologického rozvoje, industrializace, digitální ekonomiky a konektivity.

Tato iniciativa je velmi kompatibilní s nejdůležitějším cílem skupiny G20, kterým je podpora globálního rozvoje, uvedl Si.

Dodržování cílů ekologického rozvoje

V neděli bude ve skotském Glasgow zahájeno 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26), na němž se bude řešit otázka změny klimatu.

V této souvislosti Si vyzval rozvinuté země, aby šly příkladem v oblasti snižování emisí. Uvedl také, že by měly dbát na zohlednění specifických problémů a obav rozvojových zemí, plnit své závazky v oblasti financování opatření k ochraně klimatu a poskytovat rozvojovým zemím technologie, pomoc při budování kapacit a další podporu.

„To je pro úspěch nadcházejícího zasedání COP26 nesmírně důležité," řekl prezident.

Si už mnohokrát vysvětlil čínský pohled na globální přístup ke klimatu a vyjádřil pevnou podporu Pařížské dohodě, která významně přispívá k pokroku na globální úrovni.

V roce 2015 přednesl Si hlavní projev na pařížské konferenci o změně klimatu, čímž významně přispěl k uzavření Pařížské dohody o globálních opatřeních v oblasti klimatu po roce 2020.

Začátkem tohoto měsíce zdůraznil ve svém projevu na summitu vedoucích představitelů 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti snahu Číny o dosažení vrcholu emisí CO 2 a cílů v oblasti uhlíkové neutrality.

Letošní summit G20 se konal online i offline pod italským předsednictvím a zaměřil se na nejnaléhavější globální výzvy. Prioritou byly především otázky související s pandemií COVID-19, změnou klimatu a oživením ekonomiky.

Skupina G20, kterou tvoří 19 zemí a Evropská unie, vznikla v roce 1999 a je hlavním fórem pro mezinárodní spolupráci v oblasti finančních a hospodářských otázek.

V této skupině se nacházejí téměř dvě třetiny světové populace, více než 80 % světového hrubého domácího produktu a 75 % světového obchodu.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/China-puts-forward-proposals-on-boosting-global-development-14MDU37P5gk/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=d9wZBX8jYRU

