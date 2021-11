CGTN: Chiny wysuwają propozycje dotyczące stymulowania międzynarodowego rozwoju i rozwiązywania problemów gospodarczych

Mając to na uwadze, przywódcy 20 największych gospodarek świata zebrali się w sobotę na konferencji w Rzymie, próbując umożliwić ponowne funkcjonowanie wielostronnej platformy - tak jak miało to miejsce, gdy odbywały się dwa szczyty rocznie w bezpośrednim następstwie światowego krachu finansowego w 2008 roku.

Chiny, będące znaczącą siłą napędową światowej gospodarki, podkreślały zasadność współpracy, integracji społecznej i ekologicznego rozwoju podczas 16. szczytu przywódców Grupy 20 (G20).

Współpraca w walce z pandemią

Z uwagi na to, że wirus COVID-19 nadal sieje spustoszenie na świecie, prezydent Chin, Xi Jinping, wygłaszając przemówienie za pośrednictwem transmisji wideo podczas pierwszej sesji szczytu, nadał priorytet międzynarodowej współpracy w zakresie szczepień.

Zaproponował on sześciopunktową inicjatywę działania na rzecz globalnej współpracy w zakresie szczepień, skupiającą się na współpracy badawczo-rozwojowej na polu związanym ze szczepionkami, sprawiedliwej ich dystrybucji, zniesieniu praw własności intelektualnej do preparatów przeciwko wirusowi COVID-19, sprawnym handlu szczepionkami, wzajemnym ich uznawaniu oraz wsparciu finansowym dla światowej współpracy w tym zakresie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nierówności w dystrybucji szczepionek są wyraźne: kraje o niskich dochodach otrzymują mniej niż 0,5 procent ogólnej liczby szczepionek, zaś mniej niż 5 procent mieszkańców Afryki jest w pełni zaszczepionych.

WHO wyznaczyła dwa cele w walce z pandemią: zaszczepić, co najmniej 40 procent światowej populacji do końca tego roku i zwiększyć tę liczbę do 70 procent do połowy 2022 roku.

„Chiny wyrażają gotowość do współpracy ze wszystkimi stronami, aby zwiększyć dostępność i przystępność cenową szczepionek w krajach rozwijających się i wnieść pozytywny wkład w budowę ogólnoświatowej linii obrony szczepionkowej" - powiedział prezydent Xi.

Do chwili obecnej Chiny dostarczyły ponad 1,6 miliarda dawek szczepionek dla ponad 100 krajów i organizacji międzynarodowych. W sumie w całym roku Chiny dostarczą światu ponad 2 miliardy dawek - dodał, zaznaczając, że kraj ten prowadzi wspólną produkcję szczepionek z 16 państwami.

Tworzenie otwartej gospodarki światowej

Wspierając ożywienie gospodarcze, prezydent podkreślił, że grupa G20 powinna nadać priorytet rozwojowi w koordynacji polityki makro, wzywając do uczynienia międzynarodowego rozwoju sprawiedliwszym, skuteczniejszym i bardziej sprzyjającym włączeniu społecznemu, by zapewnić, że żaden kraj nie pozostanie w tyle.

„Gospodarki rozwinięte powinny wywiązywać się ze swoich zobowiązań dotyczących oficjalnej pomocy rozwojowej i udostępniać więcej środków dla krajów rozwijających się" - powiedział Xi.

Z zadowoleniem przyjął również aktywny udział kolejnych krajów w Światowej Inicjatywie na rzecz Rozwoju.

Całkiem niedawno zaproponował on na forum ONZ Światową Inicjatywę na rzecz Rozwoju i wezwał społeczność międzynarodową do zacieśnienia współpracy w takich dziedzinach, jak ograniczanie ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, reagowanie na COVID-19 i szczepionki, finansowanie rozwoju, zmiana klimatu i rozwój ekologiczny, industrializacja, gospodarka cyfrowa i łączność.

Inicjatywa ta jest ściśle spójna z celem i priorytetem G20, jakim jest promowanie światowego rozwoju, powiedział prezydent Xi.

Przestrzeganie zasad rozwoju przyjaznego dla środowiska

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z najważniejszych punktów globalnego programu obrad podczas 26. sesji Konferencji Stron (COP26) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która rozpocznie się w niedzielę w Glasgow, w Szkocji.

W tym kontekście, prezydent Xi wezwał kraje rozwinięte do służenia przykładem w zakresie redukcji emisji, podkreślając, że powinny one w pełni uwzględnić szczególne trudności i obawy krajów rozwijających się, wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie finansowania działań związanych z klimatem oraz zapewnić technologię, budowanie potencjału i wszelkie inne wsparcie dla krajów rozwijających się.

„Jest to szczególnie ważne dla powodzenia zbliżającego się COP26" - powiedział.

Xi wielokrotnie podkreślał stanowisko Chin w sprawie międzynarodowego zarządzania klimatem i wyraził zdecydowane poparcie dla porozumienia paryskiego, przyczyniając się do znacznego postępu na szczeblu światowym.

W 2015 r. prezydent Xi wygłosił przemówienie inauguracyjne na paryskiej konferencji w sprawie zmian klimatu, wnosząc historyczny wkład w zawarcie tego porozumienia w sprawie działań na rzecz klimatu na świecie po 2020 r.

Na początku tego miesiąca, przemawiając na szczycie przywódców 15. sesji Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, podkreślił wysiłki zmierzające do osiągnięcia przez Chiny celów związanych ze szczytem emisji dwutlenku węgla i neutralnością.

Tegoroczny szczyt G20 odbył się zarówno w formie online, jak i offline w ramach prezydencji włoskiej, koncentrując się na najpilniejszych ogólnoświatowych wyzwaniach, z kwestiami związanymi z pandemią COVID-19, zmianą klimatu i ożywieniem gospodarczym na czele.

Utworzona w 1999 roku grupa G20, w skład której wchodzi 19 państw oraz Unia Europejska, jest głównym forum współpracy międzynarodowej w kwestiach finansowych i gospodarczych.

Na grupę tę przypada prawie dwie trzecie ludności świata, ponad 80 proc. światowego produktu krajowego brutto i 75 proc. światowego handlu.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/China-puts-forward-proposals-on-boosting-global-development-14MDU37P5gk/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=d9wZBX8jYRU

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN