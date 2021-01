CGTN : La Chine profite des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour promouvoir les sports de glace et de neige

PÉKIN, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Même si le monde est toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19 et que la Chine lutte contre les éclosions sporadiques du virus, les préparatifs pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 sont entrés dans une phase critique.

Lundi, le président chinois Xi Jinping a déclaré être persuadé qu'avec l'appui solide de diverses parties, la Chine terminera tous les travaux de préparation prévus pour assurer le succès des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Il a émis ces commentaires lors de sa conversation téléphonique avec Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO).

Selon M. Xi, la Chine a mis en place des mesures de confinement rigoureuses, a surmonté les répercussions de la pandémie et a soutenu activement les progrès constants de tous les travaux de préparation. Il a même ajouté qu'à l'heure actuelle, les progrès réalisés dans la construction des sites et des infrastructures pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin sont graduels.

Lorsque Pékin a remporté les Jeux en 2015, M. Bach avait déclaré que les Jeux olympiques d'hiver de 2022 étaient « entre de bonnes mains ».

Moins de 400 jours avant l'ouverture des Jeux d'hiver de 2022 de Pékin, le 4 février 2022, la construction (ou la reconstruction) des 12 sites de compétition a été achevée malgré les incertitudes et les défis posés par la COVID-19. Un train à grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou, ville co-hôte des Jeux, est maintenant en service, près d'un million de candidatures de bénévoles ont été reçues et les pictogrammes des Jeux ont été dévoilés.

« La Chine considère la préparation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin comme une occasion de promouvoir la popularisation et le développement des sports de glace et de neige, a déclaré M. Xi. Pékin, qui deviendra la seule ville au monde à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver, apportera une contribution unique au Mouvement olympique international. »

Selon un rapport de l'Université Renmin de Chine publié en décembre dernier, malgré le fait que la moitié des personnes interrogées ayant une expérience des sports d'hiver ont été forcées à annuler leurs projets sportifs lors de la dernière saison, 150 millions de Chinois ont pratiqué des sports d'hiver au moins une fois entre 2019 et 2020, soit la moitié de l'objectif de la Chine d'avoir 300 millions de participants.

Le rapport a également montré que le nombre de personnes qui suivent de près l'actualité relative aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 a augmenté régulièrement, passant de 6,2 % en 2018 à 10,4 % en 2020. Quelque 70 % des participants avaient porté attention aux Jeux au cours des trois dernières années grâce à différents médias.

Le président Xi a accordé une grande importance aux travaux de préparation des Jeux olympiques d'hiver de 2022. La semaine dernière, il a inspecté les lieux et s'est tenu informé des travaux de préparation dans la capitale chinoise Pékin et la ville de Zhangjiakou, située dans la province de Hebei.

Lors de sa visite d'inspection du parc Shougang dans le district de Shijingshan, siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2022 de Pékin, en février 2019, le président Xi a souligné la nécessité de rester engagé à accueillir les Jeux de manière écologique, partagée, ouverte et propre, et d'effectuer toutes les tâches de préparation selon des normes élevées.

M. Bach a indiqué que le CIO soutenait le concept de la Chine d'organiser des Jeux olympiques d'hiver écologiques, inclusifs, ouverts et propres. Celui-ci est également prêt à travailler avec la Chine pour assurer la réussite et la sécurité des Jeux, qui permettront de promouvoir les sports d'hiver parmi les 300 millions de Chinois ainsi que de faire progresser fortement le développement du Mouvement olympique international.

M. Bach a déclaré que le CIO reste déterminé à maintenir l'esprit olympique et à s'opposer à la politisation des sports, ajoutant que l'organisation continuera de renforcer la coopération stratégique à long terme avec la Chine.

SOURCE CGTN