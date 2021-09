CGTN : la Chine s'engage à améliorer la réglementation du commerce transfrontalier et à soutenir les petites et moyennes entreprises

L'idée a été présentée pour la première fois en juillet dernier dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine - le seul port de libre-échange pilote du pays - et indique des mesures de gestion dans 11 catégories. Pour les secteurs qui ne figurent pas dans la liste, les fournisseurs de services nationaux et étrangers seront sur un pied d'égalité et bénéficieront d'un accès équitable au marché dans le port, ont déclaré les responsables.

« Nous allons nous ouvrir à un niveau plus élevé », a déclaré Xi lors de la foire, promettant de renforcer le soutien apporté au secteur des services pour ceux qui ont accepté d'entreprendre conjointement l'initiative « la Ceinture et la Route (BRI) ».

La Chine partagera les résultats de son développement technologique avec le monde, a-t-il déclaré, espérant travailler main dans la main avec le monde en période de reprise économique post-pandémie.

Qualifiant le commerce des services d'élément important du commerce international et de partie essentielle de ce dernier, Xi a appelé au progrès des réglementations dans ce secteur.

Soutien aux petites et moyennes entreprises

Lors de son discours, Xi a également exprimé son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) axées sur l'innovation. « [Nous] allons approfondir la réforme du Nouveau troisième conseil (Bourse nationale et cotations des valeurs mobilières) », a souligné Xi.

Créé en 2013, le conseil vise à offrir aux petites et moyennes entreprises une nouvelle voie de financement avec des coûts réduits et des procédures de cotation simples. Les données officielles montrent qu'environ 70 pour cent des PME cotées en bourse ont réalisé des bénéfices en 2020, malgré l'effet dévastateur de la pandémie de COVID-19.

Le président chinois a également annoncé la création d'une nouvelle bourse à Pékin, en espérant qu'elle sera une plateforme significative pour les PME axées sur l'innovation. Elle deviendrait la troisième bourse du pays, après celles du centre financier de Shanghai et de la ville de Shenzhen, dans le sud du pays.

La nouvelle bourse servira, nous l'espérons, de lien pour un marché des capitaux à plusieurs niveaux, selon une déclaration officielle publiée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières après le discours de M. Xi.

Elle ciblera les entreprises d'État et respectera leur tendance à l'expansion afin d'améliorer son caractère inclusif et la précision de son ciblage, ajoute la déclaration.

