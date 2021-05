Environ 10 minutes après la catastrophe, le bureau chinois des interventions en cas d'urgence a publié une déclaration sur la situation depuis Pékin, et l'Armée populaire de libération (APL) a activé son plan de préparation.

21 minutes seulement après le séisme, quatre hélicoptères ont été dépêchés pour évaluer les dégâts, et 6 100 officiers et soldats des régions voisines ainsi que plus de 3 000 membres de la police armée du Sichuan se sont déployés sur les lieux.

En moins de 10 heures, 20 000 soldats et policiers armés se sont rendus sur les lieux de la catastrophe pour participer aux opérations de secours, et 34 000 autres agents de sécurité se dirigeaient vers ces lieux.

La vitesse à laquelle un gouvernement réagit aux catastrophes témoigne de sa capacité à résoudre les problèmes et de sa résilience.

La COVID-19 s'est révélée être un autre test sévère.

Au début de l'épidémie, Wuhan, dans la province du Hubei, avait un besoin urgent de médicaments et d'équipement. Le gouvernement a envoyé en urgence plus de 330 équipes médicales comprenant plus de 40 000 travailleurs de la santé dans la ville.

Dix-neuf provinces ont été désignées pour fournir une assistance directe aux autres collectivités provinciales environnantes.

Au début, le confinement de Wuhan a provoqué la confusion et même la panique.

Mais le gouvernement a fourni des mises à jour en temps opportun et a relevé les défis liés au confinement grâce à des actions communautaires de base mobilisées par les autorités locales.

Ce faisant, la propagation du virus a été freinée et la stabilité sociale maintenue.

« Je n'ai jamais vu de ma vie ce genre de mobilisation », a déclaré le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom. « La vitesse, la taille et l'efficacité de la Chine... voilà l'avantage du système chinois. »

Le gouvernement a non seulement pris des mesures pour maîtriser la COVID-19, mais il a également élaboré un plan de développement socio-économique sur 15 ans.

La Chine s'est montrée habile à transformer les crises en opportunités.

« Roots of China's Growth » est une série de 10 épisodes marquant le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), qui a présidé à l'ascension fulgurante du pays en tant que puissance mondiale. La série se concentre sur 10 éléments fondamentaux de la stratégie qui a conduit à la transformation de la Chine qui, au cours des 100 dernières années, était une nation appauvrie. Cet article est le premier de la série.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/Why-China-s-leadership-model-enables-quick-solutions-10ceG1ztKrm/index.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1510713/CGTN_True_colors_shown_crisis.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN