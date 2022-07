CGTN: Mladí lidé v Hongkongu se připravují na lepší budoucnost se začleněním města do národního rozvoje

PEKING, 5. července 2022 /PRNewswire/ -- „Mladí lidé z Hongkongu se nemohou omezovat jen na Hongkong. Potřebujeme mít vlast jako jeden celek," řekl mladý podnikatel z Hongkongu Tsang Yi.

Yi, který založil v jihočínském městě Šen-čen hackerspace společnost, řekl CGTN, že by chtěl inspirovat více mladých lidí z Hongkongu, aby svou kariéru směřovali do oblasti Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao (Greater Bay Area, GBA), a uvedl, že „právě nyní nastává pro mladé lidi z Hongkongu nejvhodnější doba pro začlenění do národního rozvoje a poznání své životní hodnoty".

Vzhledem k mimořádnému zatížení lokálního pracovního trhu v důsledku pandemie covid-19 se stále více mladých lidí z Hongkongu vydává plnit své sny do měst v GBA.

V rámci programu zaměstnávání mladých lidí v oblasti Velkého zálivu, který loni zavedla vláda zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR), jich bylo ve více než 400 podnicích v GBA zaměstnáno téměř 1100.

Čínský prezident Si Ťin-pching v průběhu let opakovaně projevoval zájem o blaho více než sedmi milionů obyvatel Hongkongu. Obzvlášť blízký je mu vývoj hongkongské mládeže.

„Když se daří mladým lidem, daří se i Hongkongu. Když mladí lidé rostou, roste i Hongkong. Když mají mladí lidé budoucnost, má budoucnost i Hongkong," pronesl Si na setkání u příležitosti 25. výročí znovuzačlenění Hongkongu do vlasti a zahájení šestého funkčního období vlády zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Si také vyzval k vytváření více příležitostí, které mladým lidem v Hongkongu umožní růst a prosadit se, a dodal, že je třeba jim pomoci překonat obtíže, porozumět základním trendům v zemi i ve světě a posílit jejich smysl pro národní hrdost.

Využití příležitostí v rámci GBA

Z posledního průzkumu Hongkongské federace mládežnických skupin vyplývá, že 64 % respondentů je ochotno zapojit se do programů pracovních zkušeností nebo stáží v oblasti Velkého zálivu.

Nejatraktivnějšími faktory jsou pro tyto mladé lidi kariérní vyhlídky (84,1 %), velikost trhu (84 %), sociální kontakty (70,7 %) a možnosti profesního vzdělávání (70,4 %).

Podpora rozvoje GBA je důležitou součástí Siovy vize pro budoucnost HKSAR, která se pokládá za ideální startovní bod pro začlenění Hongkongu do celkového rozvoje země.

GBA tvoří dvě zvláštní správní oblasti Hongkong a Macao a devět měst v sousední provincii Kuang-tung. Její celková rozloha činí přibližně 56.000 km2 a je domovem přibližně 6 % čínské populace.

„Oblast Velkého zálivu zahrnuje tři celní území v rámci jedné země, která fungují ve dvou různých sociálních systémech se třemi různými měnami. Něco takového nemá ve světě obdoby," řekl čínský prezident.

Hrubý domácí produkt (HDP) GBA dosáhl v loňském roce 12,6 bilionu jüanů (1,97 bilionu dolarů), což je o 2,4 bilionu jüanů více než v roce 2017. GBA, která zaujímá méně než 1 % rozlohy země, tak vytvořila 12 % národního HDP.

Upevňování jedinečného postavení Hongkongu

Čína loni vydala svůj 14. pětiletý plán (2021-2025), tedy schéma a akční program sociálního a hospodářského rozvoje země na příštích pět let, v němž je zdůrazněn i hospodářský a sociální rozvoj Hongkongu.

Čtrnáctý pětiletý plán nadále podporuje snahu Hongkongu posílit svou pozici mezinárodního finančního, dopravního a obchodního centra; podpořit jeho postavení jako globálního offshore obchodního centra v renminbi, mezinárodního centra správy aktiv a centra řízení rizik.

Si v pátek zopakoval, že ústřední vláda plně podporuje Hongkong v dlouhodobém uchování jeho jedinečného postavení a vyzval novou vládu HKSAR, aby naplnila očekávání svých občanů a přiřadila nejvyšší prioritu naplnění aspirací celé komunity.

„Hlavní zájmy Hongkongu jsou v souladu s hlavními zájmy země. Srdce ústřední vlády a srdce našich hongkongských krajanů vždy bijí jednotně," dodal.

Od svého návratu do čínské správy v roce 1997 Hongkong upevnil své postavení předního mezinárodního finančního a globálního obchodního centra s vysokou mírou autonomie v rámci principu „jedna země, dva systémy". Světové instituce jej trvale hodnotí jako jednu z nejsvobodnějších a nejkonkurenceschopnějších ekonomik s prvotřídním podnikatelským prostředím.

V závěru svého pátečního projevu Si vyjádřil přesvědčení, že s pevnou podporou vlasti a důsledným uplatňováním zásady „jedna země, dva systémy" dosáhne Hongkong v budoucnosti ještě větších úspěchů.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-01/Hong-Kong-youths-embrace-brighter-future-with-national-development-1bjfAEDSJkQ/index.html

SOURCE CGTN