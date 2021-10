CGTN: na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej COP15 Xi Jinping ujawnia nowe działania w dążeniu do zbudowania pięknych Chin

Fundusz różnorodności biologicznej, parki narodowe i plany osiągnięcia celów

Chiny staną na czele Funduszu Różnorodności Biologicznej Kunming inwestując w niego 1,5 mld juanów (około 233 mln USD).

Podczas wygłoszonego we wtorek w Pekinie przemówienia online skierowanego do liderów szczytu COP15, chiński prezydent Xi Jinping wydał stosowne oświadczenie.

Fundusz będzie dla krajów rozwijających się źródłem wsparcia ich działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, powiedział Xi dodając, że Chiny wzywają wszystkie strony do przystąpienia do niego.

Aby zagwarantować ochronę różnorodności biologicznej Chiny przyspieszają ustanawianie priorytetowego systemu obszarów chronionych w parkach narodowych, podkreślił Xi.

Z czasem, obszary o największym znaczeniu dla naturalnego ekosystemu oraz charakteryzujące się najbardziej unikalnym krajobrazem, najcenniejsze dziedzictwo naturalne i najbardziej biologicznie zróżnicowane rezerwaty będą częścią parków narodowych, powiedział.

Aby osiągnąć cel najwyższej niskoemisyjności i neutralności Chiny wdrożą plany działania jak największego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w kluczowych obszarach i sektorach, a także pakiet działań uzupełniających oraz ramy polityki „1+N" dotyczące niskoemisyjności i neutralności, ogłosił prezydent.

Chiny będą dalej dostosowywały strukturę przemysłową i koszyk energetyczny, prężnie opracowywały technologie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i dokonają szybszego postępu w planowaniu i budowie dużych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w obszarach piaszczystych, górskich i pustynnych, powiedział Xi.

Harmonijne współistnienie człowieka i przyrody

Człowiek i przyroda muszą współistnieć w harmonii, powiedział Xi podczas swojego wystąpienia podkreślając, że: „przyroda hojnie się nam odwdzięcza za troskę o nią i srodze nas karze, gdy bezdusznie ją eksploatujemy".

„Musimy czcić przyrodę, szanować ją, przestrzegać jej praw i chronić ją, bo tylko tak zbudujemy świat, w którym człowiek i przyroda będą harmonijnie współistnieć", powiedział prezydent.

Krystalicznie czyste wody i porośnięte bujną roślinnością góry to nieocenione zasoby, powiedział Xi odnosząc się do flagowej koncepcji ogłoszonej w 2005 r.

Ekologiczne środowisko to nie tylko zasób naturalny, ale też gospodarczy, wpływa na możliwość i czas, w jakim dokonuje się rozwój społeczny i gospodarczy, podkreślił.

Xi wezwał do zintensyfikowania dążeń do przyspieszenia ekologicznego rozwoju oraz zagwarantowania korzystnego dla wszystkich rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska, co pozwoli nam na stworzenie warunków dla skoordynowanego kształtowania gospodarki i środowiska.

Xi wzywa do wspólnych działań dla wysokiej jakości rozwoju ludzkości

Xi wezwał państwa całego świata do nawiązania współpracy na rzecz rozpoczęcia nowej podróży ku wysokiej jakości rozwojowi ludzkości.

Stworzenie cywilizacji ekologii powinno być motywem przewodnim przyświecającym nawiązaniu skoordynowanej relacji między człowiekiem i przyrodą, podkreślił Xi dodając, że działalność człowieka należy dostosować do ograniczeń ekologii i środowiska.

Xi wezwał, aby dążenie do przejścia na gospodarkę przyjazną dla środowiska naturalnego było motywem przewodnim ukierunkowującym działania człowieka na rzecz wdrożenia ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju oraz do zintensyfikowania współpracy międzynarodowej prowadzonej w duchu ekologii, która pozwoli wszystkim państwom na skorzystanie z owoców ekologicznego rozwoju.

Podkreślając potrzebę poprawy dobrostanu obywateli sprzyjającą równości i sprawiedliwości społecznej Xi zauważył, że prawodawstwo międzynarodowe powinno być podstawą utrzymania sprawiedliwego i równościowego, międzynarodowego systemu praworządności.

Xi powiedział również, że nowe, wyznaczane przez człowieka cele ochrony środowiska naturalnego muszą być z jednej strony ambitne, z drugiej zaś pragmatyczne i zrównoważone.

