CGTN: „Nové přístupy": Jak Čína stimuluje podniky k oživení obchodu

PEKING, 21. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Čína se tento měsíc rozhodla pokračovat v optimalizaci svých opatření na omezení šíření onemocnění COVID-19 a podpořit tak svou ekonomiku, která je kvůli tomuto onemocnění již tři roky pod tlakem.

Z Výroční konference o ekonomické práci, která se konala minulý týden v Pekingu, vzešel požadavek, aby se ekonomická stabilita stala hlavní prioritou a aby bylo v roce 2023 dosaženo stabilního pokroku.

Podle analytiků se čínská ekonomika zotaví a bude i v roce 2023 spolehlivou a důležitou hnací silou světové ekonomiky.

Mnoho místních samospráv zajistilo charterová letadla a vyslalo obchodní delegace na setkání se zahraničními zákazníky, což podniky podnítilo k oživení obchodu.

Výzkumný pracovník Akademie sociálních věd provincie Ťiang-su Zhang Chunlong zdůraznil, že obnovit pořádek je důležité, ale ještě důležitější je obnovit důvěru v ekonomiku a její vitalitu.

„Musíme urychlit domácí i mezinárodní hospodářský oběh a rozvoj."

Udržování podniků v provozu

V uplynulých třech letech přijaly čínské vlády na všech úrovních řadu opatření, aby podniky uprostřed opakujících se vln COVID-19 udržely v provozu.

Aby ochránila místní výrobce čipů, povolila jim městská správa ve východní metropoli Šanghaji fungovat v rámci „uzavřeného systému".

Tamní výrobci čipů zajistili normální výrobu navzdory epidemii COVID-19, která vypukla 28. března, kdy se ve městě začal zvyšovat počet infekcí Omicron.

Společnost Hua Hong Semiconductor Limited, druhý největší čínský výrobce čipů, ubytovala od 27. března více než 6000 pracovníků v pěti továrnách v Šanghaji.

Wang Lijing, dělník z Hua Hongu, v dubnu pro China Media Group (CMG) uvedl, že v továrně pobývá už dva týdny.

Šanghajská loděnice 23. dubna také obnovila výrobu a 16. května dodala největší loď na světě VLEC (Very Large Ethane Carrier).

V rámci prevence a kontroly epidemie instalovala loděnice nezávislé ventilační systémy, v jejichž rámci musí zaměstnanci na palubě s pozitivními testy na koronavirus a ti, u nichž se nákaza virem COVID-19 potvrdila, být okamžitě umístěni do karantény, aby se omezilo další možné šíření viru.

Zhang Jian, zástupce generálního ředitele loděnice Jiangnan, pro CMG uvedl: „V první fázi jsme obnovili běžný proces dodávek v přístavišti a do konce května plánujeme znovu otevřít všechny výrobní linky loděnice."

Díky účinným opatřením proti pandemii COVID-19 sesadila čínská společnost BYD v první polovině roku 2022 s 641.000 prodanými vozidly z trůnu největšího světového výrobce elektromobilů (EV) Teslu Elona Muska.

Jeff Chung, analytik automobilového průmyslu ze společnosti Citigroup, označil nárůst prodeje společnosti BYD za „působivý".

Čínské podniky „cestují do zahraničí"

V prosinci, kdy Čína dále uvolnila omezení proti pandemii COVID-19, vyslala města poprvé po třech letech delegace na zahraniční trhy, aby podpořila obchod a zajistila nové spolupráce.

Východočínská provincie Če-ťiang se v oživování zahraničního obchodu ujala vedení a sestavila skupinu přibližně 100 delegátů zastupujících 50 podniků, kteří se zúčastnili 36. asijského veletrhu módy v japonském Tokiu.

„Osobní setkání je lepší než tisíc e-mailů," sdělil CMG Li Lin, zástupce ředitele Úřadu pro rozvoj zahraničního obchodu ministerstva obchodu provincie Če-ťiang.

Současně se za novými příležitostmi v zahraničí vypravily také delegace z měst ve východočínské provincii Ťiang-su, například je Su-čou a Wu-si, a pozadu nezůstaly ani provincie S'-čchuan na jihozápadě Číny nebo jihočínská provincie Kuang-tung.

„Cesty do zahraničí jsou nutností," poznamenal Wang Yuanpei, generální ředitel společnosti Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd.

„Mezinárodní trhy prošly v posledních třech letech obrovskými změnami a my toužíme komunikovat s našimi klienty tváří v tvář, abychom upevnili vzájemné vztahy."

Důvěra zahraničních společností v Čínu

Zahraniční podniky tvrdí, že navzdory pandemii COVID-19 považují Čínu za atraktivní destinaci pro investice.

Důvěru zahraničních podniků v čínský trh posílil i 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny. Uvádí to výzkum Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) vydaný 27. října.

Z více než 500 dotázaných zahraničních podniků 96,7 % podpořilo úspěchy Číny v oblasti rozvoje za posledních deset let a 96,9 % vyjádřilo větší důvěru v čínský trh.

V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo s čínskou politikou ohledně přístupu na trh, podpory tržní konkurence, přístupu k obchodním prostorám a finančním službám spokojeno zhruba 90 procent podniků financovaných ze zahraničí.

Kromě toho zahájily v roce 2022 přední čínská automobilka First Automotive Works a německá automobilka Audi projekt výroby čistě elektrických vozidel ve městě Čchang-čchun na severovýchodě Číny, do kterého investují více než 30 miliard jüanů (4,7 miliardy dolarů).

Dr. Juergen Unser, prezident společnosti Audi China, řekl CGTN, že „rozhodnutí následovat našeho důvěryhodného partnera FAW do provincie Jilin je velmi důležité".

„Jasně dokazuje naši trvalou snahu o e-transformaci čínského automobilového průmyslu."

https://news.cgtn.com/news/2022-12-20/New-Approaches-How-China-stimulates-enterprises-to-revive-business-1fUEI1oqPM4/index.html

SOURCE CGTN