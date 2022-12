CGTN: Nové prístupy: ako Čína stimuluje podniky k oživeniu podnikania

PEKING, 21. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Ďalšou optimalizáciou opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 tento mesiac chce Čína podporiť svoje hospodárstvo, ktoré je už tri roky pod tlakom kvôli pandémii ochorenia COVID-19.

Na výročnej Ústrednej ekonomickej pracovnej konferencii, ktorá sa konala minulý týždeň v Pekingu, odznela požiadavka, aby sa hospodárska stabilita stala najvyššou prioritou a aby sa do roku 2023 dosiahol stabilný pokrok.

Analytici sa domnievajú, že čínska ekonomika sa zotaví a v roku 2023 bude naďalej spoľahlivou a dôležitou hnacou silou svetového hospodárstva.

Mnohé miestne samosprávy zorganizovali charterové lety, aby vyslali obchodné delegácie na stretnutia so zahraničnými zákazníkmi, čím podnietili podniky k oživeniu podnikania.

Zhang Chunlong, výskumný pracovník Akadémie spoločenských vied provincie Ťiang-su, zdôraznil, že obnovenie poriadku je dôležité, ale dôležitejšie je obnovenie hospodárskej dôvery a vitality.

„Musíme urýchliť domáci a medzinárodný hospodársky obeh a rozvoj."

Udržiavanie prevádzkyschopnosti podnikov

V uplynulých troch rokoch prijali čínske vlády na všetkých úrovniach sériu opatrení na zachovanie prevádzkyschopnosti podnikov počas opakujúcich sa vĺn ochorenia COVID-19.

Na ochranu miestnych výrobcov čipov vo východnej metropole Šanghaj im mestská vláda povolila fungovať v rámci „uzavretého systému".

Tamojší výrobcovia čipov zabezpečili normálnu produkciu napriek epidémii ochorenia COVID-19, ktorá sa začala 28. marca, keď sa v meste začal zvyšovať počet infikovaných variantom omikron.

Spoločnosť Hua Hong Semiconductor Limited, druhý najväčší čínsky výrobca čipov, od 27. marca ubytovala viac ako 6 000 pracovníkov v piatich továrňach v Šanghaji.

Wang Lijing, pracovník spoločnosti Hua Hong, v apríli pre China Media Group (CMG) povedal, že v továrni zostal posledné dva týždne.

23. apríla obnovila výrobu aj šanghajská lodenica, ktorá 16. mája dodala najväčšiu loď na svete Very Large Ethane Carrier (VLEC).

V rámci prevencie a kontroly epidémie lodenice nastavili nezávislé ventilačné systémy, ktoré vyžadujú, aby zamestnanci, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus alebo u ktorých sa potvrdili prípady infekcie ochorením COVID-19, boli okamžite umiestnení do karantény, aby sa obmedzilo možné ďalšie šírenie vírusu.

Zhang Jian, zástupca generálneho riaditeľa lodeníc Jiangnan, povedal CMG: „V prvej fáze sme obnovili normálny proces dodávok v prístavisku a do konca mája plánujeme znovu otvoriť všetky výrobné linky lodeníc."

Vďaka účinným opatreniam proti ochoreniu COVID-19 čínska spoločnosť BYD v prvom polroku 2022 predala 641 000 vozidiel a zosadila tak spoločnosť Tesla Elona Muska z trónu najväčšieho výrobcu elektrických vozidiel (EV) na svete.

Jeff Chung, automobilový analytik spoločnosti Citigroup, označil rast predaja spoločnosti BYD za „pôsobivý".

Čínske podniky „idú do zahraničia"

Keďže Čína v decembri ďalej uvoľnila obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19, mestá prvýkrát po troch rokoch vyslali delegácie na zahraničné trhy s cieľom podporiť obchod a zabezpečiť dohody.

Východočínska provincia Če-ťiang prevzala iniciatívu pri oživovaní zahraničného obchodu a zorganizovala skupinu približne 100 delegátov zastupujúcich 50 podnikov, ktorí sa zúčastnili 36. ázijskom veľtrhu módy v japonskom Tokiu.

„Osobné stretnutie je lepšie ako tisíc e-mailov," povedal pre CMG Li Lin, zástupca riaditeľa Úradu pre rozvoj zahraničného obchodu na ministerstve obchodu provincie Če-ťiang.

Za novými príležitosťami vyslali do zahraničia svoje delegácie aj mestá z východočínskej provincie Ťiang-su vrátane miest Su-čou a Wu-si, juhozápadnej čínskej provincie S'-čchuan a juhočínskej provincie Kuang-tung.

„Cestovať do zahraničia je nevyhnutnosťou," povedal Wang Yuanpei, generálny riaditeľ spoločnosti Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd.

„Medzinárodné trhy prešli za posledné tri roky obrovskými zmenami a my túžime komunikovať s našimi klientmi tvárou v tvár, aby sme upevnili naše vzťahy."

Dôvera zahraničných spoločností v Čínu

Zahraničné podniky tvrdia, že napriek pandémii ochorenia COVID-19 stále považujú Čínu za atraktívnu destináciu pre investície.

Podľa prieskumu, ktorý 27. októbra zverejnila Čínska rada pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT), 20. národný zjazd Komunistickej strany Číny ešte viac zvýšil dôveru zahraničných podnikov v trh.

Spomedzi viac ako 500 skúmaných zahraničných podnikov 96,7 % potvrdilo úspechy Číny v oblasti rozvoja za posledné desaťročie a 96,9 % vyjadrilo silnejšiu dôveru v čínsky trh.

V 1. štvrťroku tohto roku bolo približne 90 % podnikov financovaných zo zahraničia spokojných s politikami Číny v oblasti prístupu na trh, podpory hospodárskej súťaže na trhu, prístupu k obchodným priestorom a finančným službám.

V roku 2022 spustila popredná čínska automobilka First Automotive Works a nemecká automobilka Audi projekt výroby čisto elektrických vozidiel v severovýchodnom čínskom meste Čangčun s celkovou investíciou viac ako 30 miliárd čínskych jüanov (4,7 miliardy USD).

Dr. Juergen Unser, prezident spoločnosti Audi China, povedal pre CGTN, že „rozhodnutie ísť s naším dôveryhodným partnerom FAW do provincie Ťi-lin je veľmi dôležité".

„Jasne to dokazuje náš trvalý záväzok k elektronickej transformácii čínskeho automobilového priemyslu."

https://news.cgtn.com/news/2022-12-20/New-Approaches-How-China-stimulates-enterprises-to-revive-business-1fUEI1oqPM4/index.html

SOURCE CGTN