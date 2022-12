CGTN: nowe metody: jak Chiny stymulują przedsiębiorstwa do ożywienia działalności

PEKIN, 21 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- po wprowadzeniu kolejnej optymalizacji rozwiązań przeciwepidemicznych w tym miesiącu Chiny będą dążyć do wzmocnienia gospodarki, która przez trzy ostatnie lata znajdowała się pod presją wskutek COVID-19.

Podczas organizowanej przez Chiny dorocznej konferencji Central Economic Work Conference, która odbyła się w Pekinie w minionym tygodniu, wezwano do priorytetowego potraktowania stabilizacji gospodarczej i wejścia na drogę stałego postępu w 2023 r.

Zdaniem analityków gospodarka chińska wyjdzie z dołka, w dalszym ciągu pełniąc funkcję niezawodnej i ważnej siły napędowej światowej gospodarki w 2023 r.

Wiele samorządów wyczarterowało samoloty dla delegatów lokalnych firm, aby mogli spotkać się z zagranicznymi klientami. W ten sposób Chiny stymulują swoje przedsiębiorstwa do ożywiania działalności.

Zhang Chunlong, badacz z Akademii Nauk Społecznych Prowincji Jiangsu, podkreślił, że o ile ważne jest przywrócenie porządku, jeszcze większe znaczenie ma odbudowanie zaufania do gospodarki i jej witalności.

„Musimy przyspieszyć obrót i rozwój gospodarczy na poziomie krajowym i międzynarodowym".

Utrzymanie zdolności operacyjnej przedsiębiorstw

W ciągu ostatnich trzech lat władze Chin na każdym szczeblu wdrożyły szereg rozwiązań mających na celu utrzymanie zdolności operacyjnej w warunkach kolejnych fal zachorowań na COVID-19.

W celu zapewnienia ochrony producentom układów scalonych w Szanghaju – metropolii lezącej na wschodzie kraju – samorząd miasta pozwolił im na prowadzenie działalności w systemie obiegu zamkniętego.

Działającym w Szanghaju producentom układów scalonych udało się utrzymać normalne poziomy produkcji mimo epidemii COVID-19, która wybuchła w mieście 28 marca, gdy nastąpił wzrost infekcji Omikronem.

Spółka Hua Hong Semiconductor Limited – drugi największy producent układów scalonych w Chinach – od 27 marca zapewniała zakwaterowanie dla ponad 6 tys. pracowników na terenie pięciu fabryk w Szanghaju.

Wang Lijing, pracownik Hua Hong, powiedział China Media Group w kwietniu, że przebywa na terenie fabryki już od dwóch tygodni.

23 kwietnia produkcję wznowiła stocznia w Szanghaju, dnia 16 maja dostarczając największą na świecie jednostkę do transportu morskiego etanu (VLEC).

W ramach profilaktyki epidemicznej stocznia uruchomiła niezależne systemy wentylacji oraz wprowadziła wymóg, by członkowie personelu pokładowego, u których stwierdzono dodatni wynik testu na koronawirusa, oraz osoby z potwierdzoną infekcją COVID-19 byli niezwłocznie poddawani kwarantannie w celu ograniczenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak powiedział w rozmowie z CMG Zhang Jian, zastępca dyrektora generalnego Stoczni Jiangnan – „Na pierwszym etapie wznowiliśmy normalny proces realizacji zamówień na nabrzeżu, a do końca maja planujemy ponowne uruchomienie wszystkich linii produkcyjnych stoczni".

Dzięki skutecznemu przeciwdziałaniu COVID-19 chińska firma BYD zdetronizowała należącą do Elona Muska Teslę, przejmując w pierwszej połowie 2022 r. pozycję największego producenta pojazdów elektrycznych pod względem sprzedaży, która ukształtowała się na poziomie 641 tys. sztuk.

Jeff Chung, analityk rynku motoryzacyjnego z Citigroup, określił wzrost sprzedaży BYD jako „imponujący".

Przedsiębiorstwa chińskie „wyjeżdżają za granicę"

Wraz ze złagodzeniem w grudniu restrykcji związanych z COVID-19 chińskie miasta po raz pierwszy od trzech lat zaczęły wysyłać delegacje na rynki zagraniczne w celu promocji handlu i pozyskiwania zamówień.

Na czele działań zmierzających do ożywienia handlu zagranicznego Chin stanęła leżąca na wschodzie kraju Prowincja Zhejiang, której władze zorganizowały grupę ok. 100 delegatów reprezentujących 50 przedsiębiorstw, wysyłając ją na 36. edycję targów mody Asia Fashion Fair w Tokio.

„Spotkanie twarzą w twarz jest lepsze niż tysiąc wysłanych e-maili" – powiedziała w rozmowie z CMG Li Lin, wicedyrektorka Biura Rozwoju Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu Prowincji Zhejiang.

W poszukiwaniu nowych możliwości swoje delegacje wysłały również miasta z leżącej na wschodzie Chin prowincji Jiangsu , w tym Suzhou i Wuzi, a także leżącej na południowym zachodzie prowincji Syczuan i położonej na południu prowincji Guandong.

„Wyjazdy zagraniczne to konieczność" – powiedział Wang Yuanpei, dyrektor generalny Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd.

„W ciągu ostatnich trzech lat na rynkach międzynarodowych zaszły ogromne zmiany, dlatego chcemy spotkać się z naszymi klientami twarzą w twarz, aby umocnić nasze relacje".

Zaufanie zagranicznych firm do Chin

W ocenie zagranicznych przedsiębiorstw mimo trudności z COVID-19 Chiny wciąż pozostają atrakcyjnym kierunkiem inwestycji.

Zgodnie z wynikami badania ankietowego opublikowanymi w dniu 27 października przez Chińską Radę Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin dodatkowo wzmocnił zaufanie zagranicznych przedsiębiorstw do rynku chińskiego.

Spośród 500 ankietowanych przedsiębiorstw zagranicznych 96,7% doceniło osiągnięcia rozwojowe Chin w ostatniej dekadzie, a 96,9% wyraziło większe zaufanie do rynku chińskiego.

W I kw. tego roku blisko 90% przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego było zadowolonych z chińskiej polityki w zakresie dostępu do rynku, wspierania konkurencji rynkowej oraz dostępu do lokali biznesowych i usług finansowych.

Ponadto w 2022 r. czołowy chiński producent samochodów First Automotive Works wspólnie z niemieckim producentem aut Audi uruchomiły projekt produkcji pojazdów czysto elektrycznych w Changchun na północnym wschodzie Chin. Łączna wartość inwestycji przekracza 30 mld juanów (4,7 mld USD).

Dr. Juergen Unser, prezes Audi China, powiedział w rozmowie z CGTN, że „decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu w prowincji Jilin z naszym zaufanym partnerem FAW jest bardzo ważna".

„Jest to wyraźny dowód naszego nieustającego zaangażowania w e-transformację chińskiego rynku motoryzacyjnego".

