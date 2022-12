CGTN: „Nowe podejścia": jak Chiny usprawniły leczenie COVID-19 w kraju

PEKIN, 21 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiny ścigają się z czasem dążąc do opracowania leków na COVID-19 i jednocześnie promując szczepienia – pierwsze pozwolą uratować wiele istnień, a drugie zapewnią kompleksową ochronę.

Chociaż wprowadzane przez ostatnie trzy lata ścisłe restrykcje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 pomogły Chinom uniknąć wariantów o wyższej śmiertelności niż Omikron i zapobiegły wielu zgonom, opracowanie skutecznych terapii tej choroby pozwoli rozszerzyć ochronę o osoby u których występuje wysokie ryzyko zakażenia i te, które cierpią na choroby współistniejące.

Chiny podjęły inicjatywę opracowania leków na COVID-19 przyjmując trzy główne podejścia już na początku pandemii. Te trzy strategie uderzają w mechanizm replikacji wirusa, uniemożliwiając jego wnikanie do komórek i regulując nadmierną odpowiedź układu immunologicznego.

Pierwszy chiński lek na COVID-19 oparty o przeciwciała, koktajl złożony z dwóch przeciwciał monoklonalnych – amubarvimabu i romlusevimabu – został zatwierdzony do użycia w sytuacji wyjątkowej przez państwowy urząd regulacji leków w dn. 8 grudnia 2021 r.

Terapia podawana jest w postaci wstrzyknięcia dożylnego, a randomizowane badania kliniczne realizowane w wielu krajach wskazują na jej 80-procentową skuteczność w ograniczaniu liczby hospitalizacji i zgonów wśród osób z grup wysokiego ryzyka.

Według Zhanga Linqi, czołowego naukowca zaangażowanego w rozwijanie tej terapii i profesora Szkoły Medycznej na Uniwersytecie Tsinghua, zastosowane w niej przeciwciała okazały się mieć również szerokie działanie neutralizujące i zdolność do uderzania w różne aspekty wirusa.

„Leki oparte o przeciwciała i szczepionki wzajemnie się uzupełniają, a każde z nich odgrywa rolę w profilaktyce i leczeniu choroby" – powiedział Zhang w grudniu 2021 r. podczas rozmowy z chińskim portalem internetowym The Paper.

Poza terapią koktajlową, Chiny poczyniły inne postępy w opracowywaniu leków na COVID-19 w ciągu ostatnich trzech lat, a najnowszym osiągnięciem jest lek oparty o przeciwciała w postaci sprayu do nosa, F61.

Lek opracowany przez Sinopharm, korporację farmaceutyczną, która wyprodukowała chińskie szczepionki inaktywowane na COVID-19, 28 listopada br. otrzymał pozwolenie na badania kliniczne. To kolejny lek oparty o przeciwciała neutralizujące o szeroki spektrum działania, bardzo aktywnie reagujące na warianty Omikron.

Według producenta postać sprayu do nosa pozwala na bezpośrednie działanie leku na górne drogi oddechowe w jamie nosowo-gardłowej i utworzenie ochronnej warstwy na błonie śluzowej nosa.

Poza opracowywaniem i produkcją innych leków na COVID-19, Chiny robią wszystko, aby ograniczać ciężkie objawy i zapobiegać hospitalizacji oraz zgonom osób zakażonych COVID-19.

Zasadniczo jednak, zdaniem eksperta z Chińskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), najskuteczniejszym sposobem zapobiegania mutacjom wirusa są szczepienia.

W rozmowie z China Media Group w kwietniu 2021 r. Wang Huaqing, główny naukowiec CDC ds. Programu Szczepień, powiedział, że aby zbudować odporność populacyjną Chiny potrzebują zaszczepić przynajmniej 1 miliard osób.

Według stanu na 7 grudnia 2022 r. podano około 3,45 miliarda szczepionek, a ponad 228 milionów ludzi po 60. roku życia było w pełni zaszczepionych już 28 listopada, co według Państwowej Komisji Zdrowia stanowi 86 procent całej populacji w tej grupie wiekowej.

Oznacza to, że ponad 90 procent Chińczyków ma za sobą pełny schemat szczepień na COVID-19 – z dawką przypominającą włącznie.

Chiny prowadzą obecnie kampanię na rzecz drugiej dawki przypominającej, szczególnie wśród osób starszych.

Dzięki ciągłym przełomom w zakresie opracowywania szczepionek, Chiny dysponują obecnie szczepionkami, które mogą być podawane przez iniekcję, wdychanie albo w postaci sprayu do nosa.

Kraj dąży także do przyspieszenia prac nad szczepionkami opartymi o mRNA, z których jedna jeszcze we wrześniu otrzymała zatwierdzenie w Indonezji do użycia w sytuacji wyjątkowej.

