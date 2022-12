CGTN : « Nouvelles approches » : comment la Chine a intensifié ses traitements contre la COVID-19

PÉKIN, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Chine a engagé une course contre la montre pour développer des médicaments contre la COVID-19 tout en promouvant la vaccination – l'un pour sauver des vies et l'autre pour fournir une large protection.

Si les mesures rigoureuses de confinement liées à la COVID-19 prises ces trois dernières années ont permis à la Chine d'échapper à des variantes plus mortelles qu'Omicron et d'éviter de nombreux décès, la mise au point de traitements efficaces contre la COVID-19 permet également d'étendre la protection aux personnes présentant un risque élevé d'exposition ou des problèmes de santé sous-jacents.

Depuis le début de la pandémie, la Chine a pris l'initiative de développer des médicaments contre la COVID-19 selon trois approches principales. Ces trois stratégies consistent à inhiber les mécanismes de réplication du virus, à empêcher le virus de pénétrer dans une cellule cible et à réguler la réponse hyperactive du système immunitaire humain.

Le premier médicament chinois à base d'anticorps anti-COVID-19, un cocktail thérapeutique composé de deux anticorps monoclonaux, l'amubarvimab et le romlusevimab, a été approuvé pour une utilisation d'urgence par le régulateur des médicaments du pays le 8 décembre 2021.

Le traitement est administré par injection intraveineuse et des essais cliniques randomisés menés dans de nombreux pays indiquent qu'il est efficace à 80 % pour réduire les hospitalisations et les décès chez les groupes à haut risque.

Les anticorps utilisés dans le traitement se sont également révélés être des anticorps à large neutralisation, capables de cibler différents sites du virus, selon Zhang Linqi, le principal scientifique impliqué dans le traitement et également professeur à la faculté de médecine de l'université de Tsinghua.

« Les médicaments à base d'anticorps et les vaccins sont complémentaires les uns des autres, chacun ayant son rôle dans la prévention et le traitement de la maladie », a déclaré Zhang en décembre 2021 auprès de The Paper, un média numérique chinois.

Outre ce cocktail thérapeutique, la Chine a progressé dans le développement de médicaments contre la COVID-19 au cours des trois dernières années, le dernier en date étant un anticorps monoclonal à pulvérisation nasale, le F61.

Mis au point par Sinopharm, l'entreprise pharmaceutique responsable de la production des vaccins inactivés COVID-19 du pays, le F61 a été approuvé pour un essai clinique le 28 novembre. Il s'agit également d'un anticorps neutralisant à large spectre présentant une réponse très active contre les variantes d'Omicron.

Son spray nasal permet au médicament d'agir directement sur les voies respiratoires supérieures nasopharyngées, en formant une membrane protectrice sur la muqueuse nasale, a déclaré la société.

Avec le développement et la production d'autres médicaments contre la COVID-19, ils contribuent à réduire la gravité des symptômes et à prévenir l'hospitalisation et le décès des personnes infectées par la COVID-19.

Mais en principe, la vaccination est le moyen le plus efficace d'empêcher le virus de muter, comme l'a déclaré un expert du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Dans une interview accordée au China Media Group en avril 2021, Wang Huaqing, scientifique en chef du CDC pour le plan de vaccination, a déclaré que la Chine avait besoin qu'au moins un milliard de personnes soient inoculées afin de renforcer la protection immunitaire.

Au 7 décembre 2022, environ 3,45 milliards de vaccins avaient été administrés et plus de 228 millions de personnes de plus de 60 ans avaient été complètement inoculées au 28 novembre, ce qui représente plus de 86 % de la population totale de ce groupe d'âge, selon la Commission nationale de la santé.

En d'autres termes, plus de 90 % de la population chinoise a reçu l'intégralité des vaccins contre la COVID-19, y compris une injection de rappel.

La Chine lance actuellement une campagne pour les deuxièmes rappels, en particulier auprès des personnes âgées.

Grâce à des progrès constants dans le développement de ses vaccins, la Chine dispose désormais de vaccins COVID-19 qui peuvent être administrés par injection, par inhalation ou par pulvérisation nasale.

Elle accélère également le développement de ses vaccins à base d'ARN messager, dont l'un a été approuvé pour une utilisation d'urgence en Indonésie en septembre.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-17/-New-Approaches-How-China-stepped-up-its-COVID-19-treatments-1fNYIqSorxS/index.html

SOURCE CGTN