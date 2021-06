CGTN : Peng Liyuan appelle à des efforts mondiaux en matière de prévention et de traitement du SIDA et de la tuberculose

L'événement visait à fournir une plateforme aux États membres de l'OMS pour réaffirmer leur engagement à mettre fin aux décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH et à délibérer sur la manière dont ils intensifieront la réponse à la tuberculose associée au VIH dans le contexte de la COVID-19.

Mme Peng a déclaré que la lutte mondiale contre le sida et la tuberculose a obtenu des résultats remarquables ces dernières années grâce aux efforts concertés de la communauté internationale.

La Chine a progressivement mis en place un mécanisme de coopération entre les institutions de prévention et de contrôle du sida et de la tuberculose, a-t-elle indiqué. Le pays a maintenu la prévalence du sida à un faible niveau et, au cours des 20 dernières années, l'incidence de la tuberculose a diminué de plus de 40 pour cent et le taux de mortalité de plus de 70 pour cent.

Ces résultats ont été obtenus grâce à l'attention du gouvernement chinois, aux efforts du personnel médical et à la contribution discrète des volontaires, a-t-elle déclaré.

Mme Peng a également raconté des histoires touchantes et exprimé son respect pour les personnes et les volontaires du monde entier qui ont contribué à la prévention et au traitement des maladies.

Les grandes maladies transmissibles font partie des défis communs auxquels l'humanité est confrontée, et la volonté commune des gens est de mettre fin aux menaces du sida et de la tuberculose, a déclaré M. Peng.

Elle a ajouté que la pandémie actuelle de COVID-19 a apporté de nouveaux défis à l'endiguement des maladies, appelant à des efforts mondiaux pour protéger les vies et aller de l'avant.

