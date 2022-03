CGTN : Peng Liyuan prononce un discours par vidéoconférence à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2022

« Le gouvernement chinois prend très au sérieux la prévention et le traitement de la tuberculose et les a intégrés dans la stratégie de la « Chine saine ». Des fonds spéciaux ont été mis en place, des examens de suivi gratuits et des médicaments contre la tuberculose sont offerts aux patients, et davantage est fait pour promouvoir les nouvelles technologies de diagnostic et les nouveaux médicaments. En conséquence, le taux de guérison de la tuberculose a été maintenu au-dessus de 90 % », a-t-elle déclaré.

Peng Liyuan a noté que le gouvernement chinois et tous les secteurs de la société ont pris des mesures actives pour soigner les patients de la tuberculose, en veillant à ce que le traitement ne soit pas affecté par la pandémie.

Elle a également partagé son expérience de la prévention et du contrôle de la tuberculose dans le pays, en se rendant dans de nombreux établissements médicaux, écoles et communautés au cours des dernières années.

« En Chine, plus d'un million de bénévoles travaillent à sensibiliser le public à la prévention et au traitement de la tuberculose et à aider et soutenir les patients atteints de tuberculose », a-t-elle déclaré.

Le 24 mars marque la 27e Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La tuberculose, l'une des plus anciennes maladies infectieuses, sévit dans le monde depuis des siècles. Pourtant, malgré une prise de conscience croissante et une volonté plus forte de l'éradiquer, la maladie se poursuit sans relâche.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-24/Peng-Liyuan-addresses-video-conference-on-World-TB-Day-2022-18EM3kcPNsc/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=TB1Uj74IDms

SOURCE CGTN