CGTN: presidente do CMG envia felicitações de Ano Novo ao público estrangeiro

PEQUIM, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, presidente do China Media Group (CMG), enviou felicitações de Ano Novo em um comunicado dirigido ao público estrangeiro por meio da CGTN, China Radio International e pela internet em 1º de janeiro de 2023.

"Banhados pelo sol quente do inverno, damos as boas-vindas a 2023, um ano novo cheio de promessas e expectativas. Eu gostaria de estender minhas felicitações a vocês de Pequim", ele disse.

Shen observou que em 2022, o Partido Comunista da China (PCCh) realizou com sucesso seu 20º Congresso Nacional, estabelecendo a tarefa e os caminhos para o avanço do rejuvenescimento da nação em todas as frentes por meio de um caminho chinês para a modernização.

Ele disse que, como participante, testemunha e relator da nova era, o CMG apresentou ao mundo o grande e magnífico congresso e produziu uma série de recursos de qualidade para contar as histórias notáveis da China durante a última década extraordinária, conquistando ampla aclamação do público nacional e estrangeiro.

No ano passado, o CMG explorou a inovação integrada de "Ideias+Arte+Tecnologia" para se esforçar para atingir o objetivo de oferecer produtos de qualidade em canais de TV, redes e plataformas.

Por exemplo, ao transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o CMG adotou tecnologias de ponta para apresentar um "romance em estilo chinês" no qual o espírito olímpico se misturava com a cultura chinesa e a faísca da tecnologia iluminou o gelo e a neve. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, elogiou o CMG pela escala e sucesso sem precedentes da cobertura dos jogos.

Programas produzidos pelo CMG, como "China nos Clássicos" e "China em Poesia e Pintura" são não apenas uma interpretação artística da antiga civilização chinesa, mas também uma busca contínua que contribui para a diversidade das civilizações humanas, acrescentou Shen.

Ele destacou que programas do CMG, como o evento de Gala do Festival da Primavera, o evento de Gala do Festival de Meados do Outono e o evento de Gala de Ano Novo ajudaram a inspirar o entusiasmo pela cultura chinesa no exterior, e a transmissão de eventos de cinema e programas de TV chineses ajudaram a construir uma ponte entre todas as civilizações e a reunir corações e mentes por meio de imagens e filmes.

Após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh, o CMG lançou uma série de 58 eventos de mídia no exterior sobre a "Nova jornada: a China e o mundo" para discutir a relevância da modernização chinesa e seu significado para o mundo com amigos de diferentes países, recebendo suporte e cobertura de mais de dois mil meios de comunicação internacionais.

Além disso, o CMG em 2022 melhorou sua rede global de coleta de notícias e se dedicou a aprimorar sua capacidade de cobertura das principais notícias do mundo. O CMG agora é transmitido em 68 idiomas, em comparação a 44, com uma cobertura de 233 países e regiões.

Ao noticiar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a pandemia da COVID-19, Shen disse que o CMG abandonou os preconceitos, permaneceu fiel à verdade e permitiu que a postura e as soluções objetivas e imparciais da China fossem ouvidas pela comunidade internacional.

"A capacidade de comunicação é uma métrica essencial para uma mídia internacional, e a verdade é a fonte de vitalidade de todas as organizações de mídia", ele disse.

"Neste ano, continuaremos avançando com esforço e energia e apresentaremos novas perspectivas da nova era da China para a comunidade internacional a partir de vários pontos de vista."

O ano de 2023 também marca o décimo aniversário da proposta da Iniciativa Cinturão e Rota.

"Continuaremos a fazer amigos por meio da cooperação da mídia, a promover intercâmbios e aprendizado mútuo entre as civilizações e assumir nosso dever como uma organização de mídia responsável na promoção dos valores compartilhados da humanidade e a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", ele concluiu.

