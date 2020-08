CGTN: Proč se čínská armáda těší tak velké podpoře lidu

„Čínská lidová osvobozenecká armáda by měla být vždy součástí lidí, pracovat v jejich prospěch, udržovat s nimi těsné vazby a sdílet s nimi dobré i špatné časy," řekl čínský prezident Si Ťin-pching ve svém projevu u příležitosti oslav 90. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády , 1. srpna 2017.

„Lidová armáda musí jít všude tam, kde jsou nepřátelé a nebezpečí," zdůraznil.

A přesně to letos čínská armáda dělá – spolu s civilisty bojuje ve „válce lidu" proti COVID-19 a povodním.

'Nikdy neustupovat'

Poté co ve Wu-chanu, čínském epicentru, propukla epidemie nového koronaviru, bylo do tří místních nemocnic posláno kolem 4 tisíc vojenských zdravotníků, kteří v době od ledna do dubna léčili přes 7000 pacientů a zachránili mnoho lidských životů.

„My, Čínská lidová osvobozenecká armáda, přísaháme, že před epidemií nikdy neustoupíme a budeme chránit mír a zdraví našich lidí," řekla Ma Ling, vojenská zdravotnice, která sloužila na jednotce intenzivní péče nemocnice Chuo-šen-šan ve Wu-chanu.

Po splnění mise se vojenští zdravotníci dočkali ocenění od prezidenta Si Ťin-pchinga , který je také generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a předsedou místní Ústřední vojenské komise. Ve svém projevu, prezident Si Ťin-pching řekl, že epidemie byla pro armádu „válečnou zkouškou" a že vojáci v této válce zvítězili díky pevné víře, špičkovým vědeckým a výzkumným schopnostem a velkým osobním obětem.

Ochrana obyvatelstva

V létě pak tisíce vojáků Čínské lidové osvobozenecké armády vyrazilo na novou misi jejímž cílem bylo bojovat s dalším nebezpečným nepřítelem – povodněmi v několika provinciích podél řeky Jang-c'-ťiang a kolem přilehlých jezer, které byly stejně ničivé jako povodně v roce 1998.

Prezident Si Ťin-pching vyzval síly Čínské lidové osvobozenecké armády a Ozbrojených lidových milicí (PAP) k aktivní účasti na záchranných operacích a pomoci při odstraňování ničivých následků povodní.

„Jsme lidová armáda a měli bychom být v této chvíli v první linii," řekl Siao Šuaj, člen Ozbrojených lidových milicí (PAP) v provincii S'-čchuan na jihozápadě Číny.



Čang Chung-ping, úředník místní samosprávy ve východočínské provincii An-chuej, vojáky a důstojníky, kteří bojovali s povodní, nazval „opravdovou lidovou armádou."

„Jakmile armáda dorazí, lidé se cítí v klidu a v bezpečí," řekl Čang.

V době, kdy se Čína snaží budovat silnou armádu, prezident Si Ťin-pching vyzval k dodržování základní zásady Čínské lidové osvobozenecké armády – „sloužit lidem srdcem i duší".

Čínská lidová osvobozenecká armáda musí „s lidmi prožít jejich nejtěžší chvíle" a musí být armádou, kterou „lidé budou mít rádi, budou jí věřit a podporovat," dodal prezident Si Ťin-pching.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gE1HnP04k5M

SOURCE CGTN