CGTN: ¿Qué hay detrás de las grandes aspiraciones de la juventud china?

Durante una visita de inspección a la Universidad de Beijing, en la capital china, Xi aseguró que "los jóvenes chinos deben cultivar un espíritu de lucha, ser firmes en sus ideales, perseverar en sus creencias, tener el coraje de hacer frente a las dificultades y trabajar duro sin desanimarse".

Llamó a los jóvenes a vincular estrechamente sus ideales con el futuro del país y trabajar por el rejuvenecimiento nacional.

Del depósito de metano al Sueño Chino

Xi descubrió su aspiración profesional siendo joven, cuando trabajaba en una pequeña aldea en la provincia noroccidental china de Shaanxi.

En 1969, Xi, quien entonces tenía 15 años, llegó a la aldea de Liangjiahe como parte de una campaña que llevó a decenas de millones de jóvenes educados en las ciudades a vivir y trabajar en el campo. Pasó cerca de siete años en Liangjiahe y, durante el proceso, descubrió su misión de por vida: marcar la diferencia sirviendo al pueblo.

Xi ingresó en el Partido Comunista de China en 1974. Más tarde, fue elegido secretario del Partido en Liangjiahe y llevó a los aldeanos a cumplir toda una serie de proyectos para beneficiar a los residentes locales, incluyendo la construcción de una presa, depósitos de metano, un taller de costura, una tienda de artículos de uso cotidiano y un molino.

Para poder construir depósitos de metano destinados a suministrar gas para las estufas y las lámparas de los aldeanos, Xi viajó a la provincia vecina de Sichuan para aprender las técnicas relacionadas. A su vuelta a Liangjiahe, descubrió, sin embargo, que la práctica era más difícil que la teoría.

"La excavación del primer depósito de metano fue difícil", recordó Xi en una entrevista en 2004. El agua alrededor del depósito no dejaba de subir, pero no había señales de gas. El problema resultó ser una tubería bloqueada. Cuando finalmente eliminamos la obstrucción, la tubería me salpicó la cara con estiércol. Inmediatamente, empezó a brotar gas, así que conectamos rápidamente la tubería a la estufa. Una llama de más de 30 cm de altura se elevó por encima de nuestra estufa de metano".

En otra entrevista, concedida en 2003, Xi resumió cómo influyó en él su experiencia en Liangjiahe: "Vi el poder del pueblo y los fundamentos de sus vidas. Fue entonces cuando realmente empecé a entender al pueblo y la sociedad".

A lo largo de su carrera política en diferentes zonas de China, Xi ha mantenido y fortalecido sus lazos con el pueblo y se ha esforzado en mejorar sus vidas. Tras asumir el liderazgo a nivel nacional, llamó a todo el Partido y a toda la nación a trabajar conjuntamente por una China mejor.

"Satisfacer el deseo del pueblo de una vida mejor es nuestra misión", afirmó Xi ante la prensa tras ser elegido secretario general del Comité Central del PCCh, en noviembre de 2012.

Dos semanas después, durante una visita a la exposición "Camino a la revitalización", Xi propuso el concepto del Sueño Chino. Afirmó que alcanzar el rejuvenecimiento de la nación china es el mayor sueño del país en tiempos modernos.

En junio de 2019, el liderazgo del Partido lanzó una campaña nacional educativa entre los 90 millones de miembros del PCCh, urgiéndoles a mantenerse fieles a la aspiración original y a la misión fundacional del Partido: buscar la felicidad del pueblo chino y el rejuvenecimiento de la nación china.

Las nuevas generaciones se unen a la misión

Hoy, más y más jóvenes chinos se unen a la misión de crear un mejor futuro para el país y su gente.

Einar Tangen, comentarista de actualidad, aseguró que los jóvenes chinos están despertando y desean desempeñar un papel activo en el desarrollo de China.

"Creo que muchos jóvenes han despertado y dicen: "Escuchad, si China desea avanzar va a necesitar a los mejores de nuestra generación. Y yo quiero ser uno de ellos"", dijo Tangen en una entrevista reciente con CGTN.

"Gran parte del éxito económico de China se ha conseguido a lo largo de los últimos 40 años. China ha llegado muy lejos y se sienten orgullosos de ello", añadió.

"Nuestra joven generación tiene ciertas responsabilidades de los tiempos", aseguró Zhu Yuhuilan, estudiante de la Universidad de Beijing. "Deberíamos asumir nuestras responsabilidades y lograr éxitos", concluyó.

A medida que las jóvenes generaciones se esfuerzan para hacer realidad sus metas más ambiciosas, China puede afrontar diferentes desafíos a lo largo de su camino con más confianza, ya sea el alivio de la pobreza, la lucha contra la COVID-19 o la transformación de su modelo de desarrollo.

