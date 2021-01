CGTN: Ruku v ruce: Čína volá po multilateralismu, který by řešil globální krize

Na pondělní virtuální akci agendy v Davosu, která spadá pod WEF, vzkázal v souvislosti se snahami o potlačení pandemie COVID-19 Si Ťin-pching státníkům z celého světa následovné: „Musíme pokračovat v boji. Zůstáváme však přesvědčeni, že zima nemůže zastavit příchod jara a temnota nikdy nemůže zakrýt světlo úsvitu."

Akce, jejíž letošní téma bylo „Rozhodující rok pro obnovení důvěry", probíhá 25.-29. ledna a klade si za cíl znovuzískávání vzájemné důvěry a formování politik a partnerství potřebných pro rok 2021. Agendu pro rok 2021 stanoví na 1500 vedoucích představitelů podniků a představitelů vlád a občanské společnosti z více než 70 zemí a regionů.

Čína uvedla, že doufá, že Si Ťin-pchingův letošní projev pomůže dosáhnout globálního konsensu, obnovit globální důvěru a posílit celosvětovou spolupráci a společně najít řešení pro naléhavé problémy, kterým mezinárodní společenství čelí.

Čínský prezident rovněž uvedl, že globální spolupráce je nejlepším prostředkem k boji s pandemií a dalšími globálními krizemi a že by se svět měl zaměřit na multilateralismus a budovat komunitu se sdílenou budoucností, protože žádný globální problém nemohou země řešit samostatně.

„Měly by být podniknuty globální kroky, na které bude svět reagovat a měla by existovat globální spolupráce," prohlásil.

Usnadnění mechanismů pro globální spolupráci a diskusi

Čína byla vždy pevným obhájcem a aktivním praktikantem multilateralismu, který se k multilaterálním platformám připojoval nebo je budoval.

Čína je sama pořadatelem fóra pro mezinárodní spolupráci s názvem „Belt and Road Forum for International Cooperation" a Čínského mezinárodního veletrhu dovozu (China International Import Expo, CIIE) a v listopadu loňského roku podepsala největší dohodu o volném obchodu na světě – Dohodu o regionálním komplexním ekonomickém partnerství (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

V době, kdy svět čelí naléhavému úkolu hospodářského oživení v post-pandemické éře, je podle Si Ťin-pchinga potřeba, aby země nejprve zintenzivnily svou koordinaci makroekonomických politik, a podpořily tak silnější a inkluzivnější růst světové ekonomiky, jejíž oporou bude G20, které bude sloužit jako hlavní fórum globálního ekonomického řízení.

Čínská ekonomika zaznamenala v roce 2020 2,3% nárůst, což z ní činí jedinou významnou světovou ekonomiku, která zaznamenala pozitivní růst v době, kdy byla celosvětová ekonomika pustošena pandemií.

Přední finanční organizace, včetně Mezinárodního měnového fondu (MMF), očekávají, že Čína bude v čele globálního makroekonomického zotavení. Předpokládá se totiž, že kupní síla čínských spotřebitelů bude pohánět pokračující hospodářské oživení země v roce 2021.

Kromě toho také čínský prezident vyzval svět, aby se vyhnul konfrontaci pomocí výmluv odkazujících na rozdíly v historii, kultuře či systému. Místo toho by se měl zaměřit na vzájemně prospěšnou spolupráci a řešit neshody společnou diskusí a dialogem.

Usilování o vyvážený rozvoj všech zemí

Vzhledem ke skutečnosti, že se svět stále potýká s pandemií, je přirozené, že ekonomické oživení jednotlivých rozvinutých a rozvojových zemí se ubírá různými cestami. Obzvláště rozvojové země, které byly pandemií zasažené nejvíce, potřebují bezprostřední pomoc, aby mohly s globálním ekonomickým oživováním držet krok.

Si Ťin-pching ve svém projevu vyzval svět, aby ve prospěch všech poskytl nezbytnou pomoc ve formě zdrojů a prostoru pro rozvoj rozvojových zemí. „Měli bychom si uvědomit, že s růstem rozvojových zemí bude mít globální prosperita a stabilita pevnější základ. Navíc z jejich růstu budou těžit i rozvinuté země," prohlásil.

Prezident rovněž upozornil na skutečnost, že by státy měly i nadále dodržovat mezinárodní právní úmluvy a pravidla, místo aby usilovaly o nadvládu. „Multilateralismus cílí na to, aby státy o mezinárodních záležitostech jednaly společně a společně určovaly směr, kterým se svět bude v budoucnosti ubírat," uvedl.

Mezinárodní komunita by měla chránit oprávněné rozkvětové zájmy rozvojových zemí. To by mělo z posilování rovnosti práv, příležitostí a pravidel učinit dlouhodobý cíl, aby všechny země mohly těžit z příležitostí a plodů rozvoje, dodal.

Čína potvrzuje pokračující spolupráci v zájmu společné prosperity

I přes nástrahy a výzvy pandemie se Číně podařilo pokročit ve svých domácích záležitostech. V uplynulých 40 letech se Čína zásadně zasloužila v boji s extrémní chudobou a z jejích spárů vymanila více než 800 milionů lidí, což představuje více než 70% podíl na celosvětových snahách o snižování chudoby.

Si Ťin-pching se zavázal, že čínským příspěvkem do nového roku bude snaha spolupracovat s dalšími zeměmi na vybudování otevřeného, inkluzivního, čistého a krásného světa, který se bude těšit trvalému míru, univerzální bezpečnosti a společné prosperitě. Slíbil, že Čína podá pomocnou ruku rozvojovým zemím při boji s chudobou, zmírňování dluhové zátěže a snahách o dosažení většího růstu.

Se vstupem Číny do nové fáze rozvoje uvedl, že Čína bude následovat novou rozvojovou filozofii a podporovat nové paradigma rozvoje s domácím oběhem jako jeho hlavní oporou, který se bude vzájemně doplňovat s oběhem mezinárodním. Má tak dojít k využití potenciálu obrovského čínského trhu a enormní domácí poptávky.

„Doufáme, že toto úsilí přinese příležitosti ke spolupráci s dalšími zeměmi a bude dalším impulsem pro globální oživení a růst ekonomiky," uvedl Si Ťin-pching.

