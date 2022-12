CGTN: Si na návštěvě Blízkého východu: Co můžeme očekávat?...

PEKING, 9. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching se zúčastní prvního Summitu Číny a arabských států a Summitu Čína -GCC (Gulf Cooperation Council, Rada pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu) v Rijádu v Saúdské Arábii a ve dnech 7. až 10. prosince uskuteční na pozvání krále Salmána bin Abdulaziza Al Saúda státní návštěvu této země.

Ve zprávě zveřejněné na začátku prosince označilo čínské ministerstvo zahraničních věcí summit za přelomovou událost. Vedoucí představitelé obou stran využijí příležitosti k naplánování budoucí spolupráce a zároveň podpoří modernizaci vzájemných vztahů a upevnění konsensu v oblasti globálního řízení, rozvoje, bezpečnosti a dalších zásadních otázek.

Zpráva nazvaná „Čínsko-arabská spolupráce v nové éře (China-Arab Cooperation in the New Era)" zdůraznila rychle se rozvíjející dvoustranné obchodní vztahy a personální výměny, jakož i vzájemnou podporu a společné úsilí v klíčových otázkách.

Čína je i nadále největším obchodním partnerem arabských zemí. V roce 2021 činil objem bilaterálního obchodu zhruba 330 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 37 %.

Čína je ochotna společně s arabskými státy podporovat vysoce kvalitní spolupráci v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky (BRI), uvedl čínský prezident Si Ťin-pching v blahopřejném dopise k páté společné výstavě Číny a arabských zemí China-Arab States Expo v loňském roce.

Si poznamenal, že tradiční přátelství mezi národy Číny a arabských států se postupem času upevnilo, a dodal, že Čína a arabské státy v posledních letech nadále posilují strategickou koordinaci a synergii svých kroků a také společné budování Nové hedvábné stezky přineslo ovoce.

Oboustranně výhodná spolupráce

V pondělí v saúdskoarabském Rijádu úspěšně proběhlo Čínsko-arabské fórum pro mediální spolupráci 2022, které společně uspořádaly China Media Group (CMG) a saúdskoarabské ministerstvo pro média.

Fóra se zúčastnilo více než 150 hostů, včetně vládních úředníků, zástupců mediálních organizací a vědců z Číny a 22 arabských zemí.

Čína v průběhu let rozšířila spolupráci s arabskými zeměmi v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, včetně solární, větrné a vodní. Společně založily čínsko-arabské školicí středisko pro čistou energii, čínsko-egyptskou laboratoř pro obnovitelné zdroje energie a realizovaly společné projekty, jako je například 800megawattová solární elektrárna Al Kharsaah v Kataru a 186megawattové solární elektrárny v solárním parku Benban v Egyptě.

Do dnešního dne Čína podepsala v rámci BRI dohody o spolupráci s Arabskou ligou a 20 arabskými státy. Obě strany uskutečnily více než 200 rozsáhlých společných projektů v oblasti energetiky, infrastruktury a dalších, které přinášejí prospěch téměř 2 miliardám lidí.

„Z celkového hlediska je čínsko-arabská spolupráce v nové éře mocnou vizí, která povede celá společenství k budoucnosti pokroku na mnoha frontách," napsal ve svém vyjádření pro CGTN Hannan Hussain, bývalý asistent výzkumného ústavu Islamabad Policy Research Institute.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-07/Xi-visits-the-Middle-East-What-to-be-expected-1fzKCd4aPuw/index.html

SOURCE CGTN