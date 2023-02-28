CGTN: "The Art Beat»- культурный взгляд на китайскую историю

ПЕКИН, 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- В шестисерийном художественном сериале «The Art Beat», премьера которого состоялась 22 января на телеканале CGTN и в различных социальных сетях, представлены шесть ведущих современных художников Китая – пять художников и один симфонический дирижер. В нем рассказывается о том, как их искусство, отражая дух времени, расскрывает историю Китая с культурной точки зрения.

С помощью их историй и изучения влияний и инноваций, проявленных в их работе, сериал исследует, как они отражают и влияют на времена, в которые они живут. Эти художники, завоевывающие вдохновение и силу от традиционной китайской живописи и музыки, постоянно заботятся о будущем своего искусства в современном быстро меняющемся мире.

«Рисунок также является процессом самокультивирования», - говорит Чен Цзялин, ведущий деятель Шанхайской школы традиционной живописи тушью. Чэнь, известный своими изображениями цветков сливы, использует инновационные линии для описания реальности и изображения окружающего мира.

«Живопись и жизнь, они были двумя линиями раньше. По мере того, как вы идете все дальше и дальше, две отдельные линии сливаются в одну», — говорит Цзя Гуанцзянь, декан Тяньцзиньской академии изящных искусств. Джиа, который говорит, что получает вдохновение для своей картины из реальной жизни, возродил безкостный стиль живописи и представил его в современное искусство.

«Картина должна соответствовать изменениям времени. Я слежу за современными тенденциями», — говорит Фань Ян, научный руководитель Китайской национальной академии искусств. Все, что попадется ему на глаза, может стать предметом картины, от медсестер, лечащих пациентов с COVID-19, до захватывающих пейзажей. Чувствительный к меняющимся временам, Фан провел много лет, рисуя визуальные записи событий в окружающем его мире.

«Вундеркинд» Ван Минмин научился рисовать в возрасте пяти лет. «Я пытался запечатлеть дух китайцев и определить художественную концепцию, лежащую в основе китайского искусства», — говорит он. Теперь Ван убедился, что китайское искусство должно идти по китайскому пути.

«Мы должны сохранить сущность древнего искусства, отражая при этом наш современный дух и культуру», — говорит Фэн Дачжун, художник тушью, родившийся в семье шахтера в провинции Ляонин в 1949 году. Фэн славится своими смелыми и неограниченными картинами тигров, которые называют «лучшими тиграми во всем мире».

"Я за популяризацию классической музыки. Раз им это нужно, я это сделаю», — говорит Чжэн Сяоин, первая в Китае женщина-дирижер симфонического оркестра и первый китайский музыкант, дирижирующий в зарубежном оперном театре. 93-летняя женщина посвятила свою жизнь тому, чтобы питать сердца и души людей музыкой. В конце 2022 года она и ее студент Ву Линфэнь, с которым у них на двоих был возраст 170 лет, организовали оперу "La Traviata".

Первый сезон "The Art Beat" получил теплый отклик от мировой аудитории, которая описала его как "вдохновляющую" и "удивительную". Во втором сезоне, который будет транслироваться в средине 2023 года, примут участие большое количество китайских художников, стремящихся сохранить и обновить свое искусство в период быстрых социальных перемен.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010503/image_5009787_52364766.jpg

SOURCE CGTN