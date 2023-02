CGTN: „The Art Beat" - kultúrny pohľad na príbeh Číny

PEKING, 28. februára 2023 /PRNewswire/ -- Šesťdielny seriál „The Art Beat", ktorý mal premiéru 22. januára v televízii CGTN a na rôznych platformách sociálnych médií, predstavuje šesť popredných súčasných čínskych umelcov – päť maliarov a jednu dirigentku symfonického orchestra. V seriáli, ktorý bol natočený vo viacerých jazykoch, sa opisuje, ako ich umenie zachytáva ducha doby a rozpráva príbeh Číny z kultúrnej perspektívy.

Prostredníctvom ich príbehov a skúmaním vplyvov a inovácií, ktoré sa prejavujú v ich práci, seriál skúma, ako odrážajú a ovplyvňujú dobu, v ktorej žijú. Títo umelci, ktorí čerpajú inšpiráciu a silu z tradičného čínskeho maliarstva a hudby, sa neustále zaoberajú budúcnosťou svojho umenia v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

„Kreslenie je tiež procesom sebarozvoja," hovorí Chen Jialing, vedúca osobnosť šanghajskej školy tradičnej maľby atramentom. Chen, známy svojimi zobrazeniami slivkových kvetov, inovatívne využíva voľné línie na opis reality a zobrazenie sveta okolo seba.

„Maľba a život, to boli predtým dve línie. Ako kráčate ďalej a ďalej, dve oddelené línie sa spájajú do jednej," hovorí Jia Guangjian, dekan Akadémie výtvarných umení v Tchien-ťine. Jia, ktorý hovorí, že inšpiráciu pre svoje maľby čerpá zo skutočného života, oživil štýl maľby bez obrysov a zaviedol ho do súčasného umenia.

„Maľba by mala zodpovedať zmenám doby. Sledujem moderné trendy," hovorí Fan Yang, školiteľ doktorandského štúdia na Čínskej národnej akadémii umení. Námetom na maľbu sa môže stať čokoľvek, čo ma zaujme, od zdravotných sestier ošetrujúcich pacientov s ochorením COVID-19 až po veľkolepé scenérie. Fan, ktorý citlivo vníma meniace sa časy, strávil mnoho rokov maľovaním vizuálnych záznamov vývoja sveta okolo seba.

„Zázračné dieťa" Wang Mingming sa naučil maľovať vo veku piatich rokov. „Snažil som sa zachytiť ducha Číňanov a identifikovať umeleckú koncepciu, ktorá je základom čínskeho umenia," hovorí. Wang je teraz presvedčený, že čínske umenie musí ísť čínskou cestou.

„Musíme zachovať podstatu starého umenia a zároveň odrážať nášho súčasného ducha a kultúru," hovorí Feng Dazhong, maliar atramentom, ktorý sa narodil v roku 1949 v rodine baníka v provincii Liao-ning. Feng je známy svojimi odvážnymi a nespútanými maľbami tigrov, ktoré sú označované za „najkrajšie tigre na celom svete".

„Som za popularizáciu klasickej hudby. Keďže to potrebuje, urobím to," hovorí Zheng Xiaoying, vôbec prvá čínska dirigentka symfonického orchestra a prvá čínska hudobníčka, ktorá dirigovala v zahraničnej opere. 93-ročná hudobníčka zasvätila svoj život prinášaniu hudby do ľudských sŕdc a duší. Koncom roka 2022 spolu so svojou študentkou Wu Lingfen, s ktorou majú dokopy 170 rokov, naštudovali operu „La Traviata".

Prvá séria seriálu „The Art Beat" sa stretla s vrelou odozvou medzinárodného publika, ktoré ju označilo za „inšpiratívnu" a „úžasnú". Druhá séria, ktorá sa bude vysielať v polovici roka 2023, predstaví viac čínskych umelcov, ktorí sa snažia zachovať a inovovať svoje umenie v čase rýchlych spoločenských zmien.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2010503/image_5009787_52364766.jpg

SOURCE CGTN