CGTN: "The Art Beat" -- Uma perspectiva cultural sobre a história da China

PEQUIM, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A série de seis partes "The Art Beat", que estreou no canal de televisão CGTN e em várias plataformas de mídia social em 22 de janeiro, apresenta seis dos principais artistas contemporâneos da China — cinco pintores e uma regente. Produzida em vários idiomas, descreve como a arte deles, capturando o espírito desta época, conta a história da China sob uma perspectiva cultural.

Por meio de suas histórias e examinando as influências e a inovação manifestadas no trabalho desses artistas, a série explora como os artistas refletem e impactam os tempos em que vivemos. Esses artistas, ao mesmo tempo em que buscam inspiração e força na pintura e música tradicional chinesa, estão constantemente preocupados com o futuro de sua arte neste mundo em rápida mudança.

"Desenhar também é um processo de autocultivo", diz Chen Jialing, uma figura líder da Escola de Pintura Tradicional de Xangai. Chen, famoso por suas representações de flores de ameixa, faz uso inovador de linhas livres para descrever a realidade e retratar o mundo ao seu redor.

"Antes, a pintura e a vida eram duas linhas. Porém, à medida que o tempo avança, as duas linhas separadas se fundem em uma só", diz Jia Guangjian, reitor da Tianjin Academy of Fine Arts. Jia, que afirma obter inspiração para sua pintura na vida real, reavivou o estilo de pintura "sem osso" e apresentou-o à arte contemporânea.

"A pintura deve estar em conformidade com as mudanças dos tempos. Eu sigo as tendências modernas", diz Fan Yang, supervisor de doutorado da Academia Nacional de Artes da China. Qualquer coisa que chame sua atenção pode virar tema de uma pintura, desde enfermeiras tratando de pacientes com COVID-19 até cenários espetaculares. Sensível à mudança dos tempos, Fan passou muitos anos criando um registro visual dos desenvolvimentos do mundo ao seu redor através da pintura.

O "prodígio da arte" Wang Mingming aprendeu a pintar aos cinco anos de idade. "Tenho tentado captar o espírito dos chineses e identificar a concepção artística no cerne das artes chinesas", diz ele. Wang agora está convencido de que a arte chinesa deve seguir um caminho chinês.

"Devemos preservar a essência da arte antiga, ao mesmo tempo que refletimos nosso espírito e cultura contemporâneos", diz Feng Dazhong, um pintor que nasceu em uma família de mineiros na província de Liaoning, em 1949. Feng é conhecido por suas pinturas ousadas e sem restrições de tigres, que são aclamados como "os melhores tigres do mundo".

"Sou a favor da popularização da música clássica. Já que isso é necessário, eu irei fazê-lo", diz Zheng Xiaoying, a primeira regente feminina da China e a primeira musicista chinesa a dirigir em uma casa de ópera no exterior. A artista de 93 anos dedicou sua vida a nutrir os corações e as almas das pessoas com a música. No final de 2022, ela e sua aluna Wu Lingfen, com 170 anos de idade combinada, encenaram a ópera "La Traviata".

A primeira temporada de "The Art Beat" recebeu uma resposta calorosa do público internacional, que a descreveu como "inspiradora" e "incrível". A segunda temporada, que será transmitida em meados de 2023, contará com mais artistas chineses que estão se esforçando para preservar e inovar na arte em um momento de rápida mudança social.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010503/image_5009787_52364766.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN