CGTN: "The Art Beat" - kulturní pohled na příběh Číny

PEKING, 28. února 2023 /PRNewswire/ -- Šestidílný seriál "The Art Beat", který měl 22. ledna premiéru v televizi CGTN a na různých platformách sociálních médií, představuje šest předních současných čínských umělců - pět malířů a jednoho ze symfonických dirigentů. Seriál je zpracován v několika jazycích a popisuje, jak jejich umění díky zachycení ducha doby vypráví příběh Číny z kulturní perspektivy.

Prostřednictvím jejich příběhů a zkoumáním vlivů a inovací, které se projevují v jejich práci, seriál zkoumá, jak reflektují a ovlivňují dobu, ve které žijí. Tito umělci sice čerpají inspiraci a sílu z tradičního čínského malířství a hudby, ale zároveň se neustále zabývají budoucností svého umění v dnešním rychle se měnícím světě.

"Kresba je také procesem sebekultivace," říká Chen Jialing, přední představitel šanghajské školy tradiční tušové malby. Chen, který se proslavil svými zobrazeními švestkových květů, inovativně využívá volné linie k popisu reality a obrazu světa kolem sebe.

"Malba a život, to byly dříve dvě linie. Když se vydáváte dál a dál, tyto dvě oddělené linie se spojily v jednu," říká Jia Guangjian, děkan Akademie výtvarných umění v Tianjinu. Jia, který říká, že inspiraci pro svou malbu čerpá ze skutečného života, oživil styl malby bez kostí a zavedl jej do současného umění.

"Obraz by měl odpovídat změnám doby. Sleduji moderní trendy," říká Fan Yang, vedoucí doktorandského studia na Čínské národní akademii umění. Námětem obrazu se může stát cokoli, co ho zaujme, od zdravotních sester ošetřujících pacienty COVID-19 až po velkolepé scenérie. Fan je vnímavý k měnící se době, a tak už mnoho let maluje vizuální záznamy vývoje světa kolem sebe.

"Zázračné dítě" Wang Mingming se naučil malovat v pěti letech. "Snažil jsem se zachytit ducha Číňanů a identifikovat umělecké pojetí, které je jádrem čínského umění," říká. Wang je nyní přesvědčen, že čínské umění musí jít čínskou cestou.

"Musíme zachovat podstatu starého umění a zároveň odrážet našeho současného ducha a kulturu," říká Feng Dazhong, malíř tuší, který se narodil v roce 1949 v hornické rodině v provincii Liaoning. Feng je známý svými odvážnými a nespoutanými malbami tygrů, které jsou označovány za "nejlepší tygry na celém světě".

"Jsem pro popularizaci klasické hudby. Když to potřebují, tak to udělám," říká Zheng Xiaoying, vůbec první čínská symfonická dirigentka a první čínská hudebnice, která dirigovala v zahraniční opeře. Třiadevadesátiletá žena zasvětila svůj život rozvíjení lidských srdcí a duší hudbou. Na konci roku 2022 nastudovala spolu se svým studentem Wu Lingfenem, kterému je dohromady 170 let, operu "La Traviata".

První sezóna "The Art Beat" se setkala s vřelým ohlasem mezinárodního publika, které ji označilo za "inspirativní" a "úžasnou". Druhá sezóna, která bude vysílána v polovině roku 2023, představí další čínské umělce, kteří se snaží zachovat a inovovat své umění v době rychlých společenských změn.

FOTO - https://mma.prnewswire.com/media/2010503/image_5009787_52364766.jpg

SOURCE CGTN