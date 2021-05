CGTN: V duchu tradic se Čína vydala zelenou cestou k budoucnosti bez uhlíku

PEKING, 7. května 2021 /PRNewswire/ -- Od začátku industrializace se lidstvu podařilo vytvořit nebývalé materiální bohatství. Avšak za tuto prosperitu platí vysokou daň příroda.

Lidé v současné době využívají tolik ekologických zdrojů, jako kdyby žili na území představujícím 1,6 plochy planety Země, podle sítě Global Footprint Network. To znamená, že v současné době trvá Zemi rok a osm měsíců, než zregeneruje to, co lidé využijí za rok.