CGTN: W cieniu wojny - wyzwania związane z walką z terroryzmem w regionie Sinciang

Ta korzystnie usytuowana kraina nie zawsze jednak cieszyła się spokojem. W tysiącach ataków terrorystycznych od roku 1990 do 2016 zginęło wielu niewinnych ludzi i setki policjantów. Straszne ataki nożem i bomby zniszczyły tę ziemię, pozostawiając jej mieszkańców w szoku, żałobie i strachu. Straty były nie do oszacowania, a stabilność regionu szybko się pogorszyła. Władze starały się przywrócić pokój na tym obszarze.

W pierwszych trzech filmach dokumentalnych CGTN poświęconych walce z terroryzmem w Sinciangu przedstawiliśmy premierowy materiał dokumentujący przerażające tragedie w regionie i wytrwałość jej mieszkańców.

Czwarta część „The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang" (W cieniu wojny – wyzwania związane z walką z terroryzmem w regionie Sinciang) – ostatnia z czteroczęściowego cyklu – ujawnia ekstremizm i przedstawia wyzwania, z jakimi mierzyły się Chiny w walce z terroryzmem na terenie Sinciangu i poza nim.

Materiał daje odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego brutalny terroryzm stale dotyka Sinciang? Jak można ocenić szkodliwy wpływ „ludzi o dwóch twarzach" należących do elit politycznych i środowiska prawniczego w Sinciangu na walkę z terroryzmem w regionie? Dlaczego szkodliwe materiały edukacyjne zakładające represje ze względu na pochodzenie etniczne i mówiące o „tureckich bohaterach" przez 13 lat były wykorzystywane w szkołach podstawowych i gimnazjach? Dlaczego musimy powstrzymać niewidzialną rękę obcych wpływów podżegających do terroryzmu, który przeniknął do Chin?

Dokument odsłania metody stosowane przez siły ekstremistyczne i separatystyczne, w tym przez „ludzi o dwóch twarzach" wśród wysokich rangą urzędników regionu, a także w jaki sposób muzyka i materiały wideo propagujące brutalny terroryzm i zachęcających do nienawiści etnicznej przeniknęły do regionu. Oprócz tego materiał opowiada o trudnościach, z jakimi od dziesięcioleci mierzą się funkcjonariusza policji.

W ciągu ostatnich czterech lat przemoc została w dużym stopniu opanowana, co pozwoliło na szybką urbanizację i wzrost gospodarczy. Bezpieczeństwo i spokój zawsze wymagają starań. Jest to jednak dopiero początek walki z terroryzmem w Chinach.

Dokument trwa 55 minut i składa się z czterech części: „Sieć", „Wrogowie wewnętrzni", „Podręczniki" oraz „Czarne ręce".

Poniżej prezentujemy pierwsze trzy części dokumentu – każda trwająca mniej niż godzinę:

Oglądaj: Fighting terrorism in Xinjiang (Walka z terroryzmem w Sinciangu)

Oglądaj: The black hand — ETIM and terrorism in Xinjiang („Czarna ręka" – Islamska Partia Wschodniego Turkiestanu i terroryzm w regionie Sinciang)

Oglądaj: Tianshan:Still standing – Memories of fighting terrorism in Xinjiang (Nadal trwamy – wspomnienia z walki z terroryzmem w regionie Sinciang)

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/The-war-in-the-shadows-Challenges-of-fighting-terrorism-in-Xinjiang-Z7AhMWRPy0/index.html

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=pqlzunwilGM

SOURCE CGTN