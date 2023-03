CGTN: Xis Russland-Besuch soll „neue Vision" für bilaterale Beziehungen einleiten

PEKING, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte in einem am Montag in russischen Medien veröffentlichten Artikel, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um gemeinsam eine neue Vision, einen neuen Plan und neue Maßnahmen für das Wachstum der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland in den kommenden Jahren zu verabschieden.

Der Artikel mit dem Titel „Ein neues Kapitel der chinesisch-russischen Freundschaft, Zusammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung aufschlagen"(Forging Ahead to Open a New Chapter of China-Russland Friendship, Cooperation and Common Development) wurde vor seinem Staatsbesuch in Russland in der russischen Zeitung „Russländische Zeitung" und auf der Nachrichten-Website RIA Novosti veröffentlicht.

Unter Hinweis darauf, dass Russland das erste Land war, das er besuchte, nachdem er vor zehn Jahren zum Präsidenten gewählt worden war, sagte Xi, er habe Russland in den letzten zehn Jahren acht Mal besucht und sei jedes Mal mit hohen Erwartungen gereist und mit fruchtbaren Ergebnissen zurückgekehrt.

Die Rolle der hochrangigen Interaktionen zwischen den beiden Führern bei der Führung der Beziehungen zwischen China und Russland wird in Xis Artikel hervorgehoben. Sie haben sich 40 Mal bei bilateralen und internationalen Anlässen getroffen, bei denen sie den Plan für die Zusammenarbeit erstellt und sich rechtzeitig über wichtige internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht haben.

China und Russland hätten das politische gegenseitige Vertrauen gefestigt und ein neues Modell der Beziehungen zwischen den großen Ländern auf der Grundlage der Verpflichtung beider Seiten zu keiner Allianz, keiner Konfrontation und keinem Angriff auf Dritte gefördert, stellte Xi fest.

In den letzten 10 Jahren hat sich die vielschichtige Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern deutlich verbessert. Der Handel zwischen China und Russland belief sich im vergangenen Jahr auf mehr als 190 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 116 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die beiden Seiten haben auch bei einer Reihe von Projekten zusammengearbeitet, darunter wissenschaftliche und technologische Innovation, grenzüberschreitender elektronischer Handel und andere neue Bereiche.

In dem Artikel erinnerte der chinesische Präsident an die Quelle seiner Inspiration für den Vorschlag der Neuen Seidenstraße (Belt and Road), der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative. In seiner Rede am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen im März 2013 stellte Xi fest, dass „die Länder in einem noch nie dagewesenen Maße miteinander verbunden und voneinander abhängig sind."

„Die gesamte Menschheit hat ein gemeinsames Interesse an einer geeinten und friedlichen Welt und nicht an einer geteilten und unbeständigen", sagte Xi.

In Bezug auf die Ukraine-Krise bekräftigte Xi die „objektive und unparteiische" Position Chinas, die mit seinen Vorschlägen einhergeht, wie z. B. die Unterstützung aller Bemühungen, die zu einer friedlichen Beilegung der Krise beitragen, und die Gewährleistung der Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten.

Er wies darauf hin, dass Chinas Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise, ein im letzten Monat veröffentlichtes Dokument, „konstruktiv zur Abschwächung der Auswirkungen der Krise und zur Erleichterung ihrer politischen Beilegung beigetragen habe."

Xi ist sich bewusst, dass es keine einfache Lösung für ein komplexes Problem gibt, und ist überzeugt, dass alle Parteien sich die Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit zu eigen machen und einen gleichberechtigten, rationalen und ergebnisorientierten Dialog führen, um einen vernünftigen Weg zur Lösung der Krise sowie einen breiten Weg zu einer Welt dauerhaften Friedens und gemeinsamer Sicherheit zu finden.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

