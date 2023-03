CGTN: wizyta prezydenta Xi w Rosji ma zapoczątkować „nową wizję" dwustronnych stosunków

PEKIN, 21 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Prezydent Chin Xi Jinping w swoim sygnowanym artykule opublikowanym w poniedziałek w rosyjskich mediach podkreślił, że cieszy się na współpracę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby wspólnie przyjąć nową wizję, nowy plan i nowe środki na rzecz wszechstronnego strategicznego partnerstwa koordynacyjnego Chiny-Rosja w nadchodzących latach.

Artykuł, zatytułowany „Podążając naprzód, aby otworzyć nowy rozdział chińsko-rosyjskiej przyjaźni, współpracy i wspólnego rozwoju", został opublikowany w rosyjskiej gazecie Russian Gazette oraz na stronie internetowej RIA Novosti przed jego oficjalną wizytą w Rosji.

Przypominając, że Rosja była pierwszym krajem, który odwiedził po wyborze na prezydenta 10 lat temu, prezydent Xi podkreślił, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia złożył osiem wizyt w Rosji i że za każdym razem jechał z wielkimi oczekiwaniami, a wracał z pomyślnymi wynikami.

W artykule Xi zaznacza rolę interakcji na najwyższym szczeblu pomiędzy dwoma przywódcami w prowadzeniu stosunków chińsko-rosyjskich. Obaj przywódcy spotkali się 40 razy przy okazji spotkań dwustronnych i międzynarodowych, podczas których nakreślili plan współpracy i na bieżąco komunikowali się w najważniejszych sprawach międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

„Chiny i Rosja ugruntowały wzajemne zaufanie polityczne i stworzyły nowy model stosunków pomiędzy największymi państwami, opierając się na zobowiązaniu obu stron do nieangażowania się, niewchodzenia w konflikt i nieatakowania stron trzecich" - oświadczył prezydent Xi.

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił zdecydowany wzrost wielopłaszczyznowej współpracy obu krajów. W ubiegłym roku obroty handlowe między Chinami i Rosją przekroczyły 190 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 116 procent w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat. Obie strony współpracowały również przy realizacji szeregu projektów, w tym w zakresie innowacji naukowych i technologicznych, transgranicznego handlu elektronicznego i innych rozwijających się dziedzin.

We wspomnianym artykule chiński prezydent przypomniał źródło swojej inspiracji do zaproponowania Inicjatywy Pasa i Szlaku, Inicjatywy Globalnego Rozwoju, Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa i Inicjatywy Globalnej Cywilizacji. Miało to miejsce podczas wystąpienia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych w marcu 2013 r., gdzie zauważył, że „kraje są ze sobą powiązane i zależne od siebie na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano".

„Wspólnym interesem całej ludzkości jest świat, który jest zjednoczony i nastawiony pokojowo, a nie podzielony i niestabilny" - powiedział prezydent Xi.

Podejmując temat kryzysu w Ukrainie, Xi powtórzył „obiektywne i bezstronne" stanowisko Chin, któremu towarzyszą jego propozycje, takie jak wspieranie wszelkich wysiłków sprzyjających pokojowemu rozwiązaniu kryzysu oraz zapewnienie stabilności światowych łańcuchów przemysłowych i dostaw.

Zauważył, że stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu w Ukrainie, dokument opublikowany w zeszłym miesiącu był „konstruktywny w łagodzeniu skutków kryzysu i ułatwianiu jego politycznego rozwiązania".

Uwzględniając fakt, że nie ma prostego rozwiązania dla złożonego problemu, prezydent Xi uważa, że dopóki wszystkie strony będą realizować wizję wspólnego, wszechstronnego, kooperatywnego i trwałego bezpieczeństwa oraz prowadzić równy, racjonalny i zorientowany na wyniki dialog i konsultacje, znajdą rozsądny sposób na rozwiązanie kryzysu, jak również na wytyczenie szerokiej drogi w kierunku świata trwałego pokoju i wspólnego bezpieczeństwa.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

SOURCE CGTN