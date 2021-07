CGTN：zestawiony przez agencję Bloomberg ranking Covid Resilience uosabia ideę: „najpierw biznes, potem człowiek"

Przeanalizowawszy kryteria przyjęte przez agencję Bloomberg przy zestawianiu rankingu krajów, CGTN First Voice stwierdza, że były one w dużej mierze ukierunkowane biznesowo. Spośród 12 mierników tylko cztery dotyczą „jakości życia", a dwa z nich można uznać za pomiar aktywności gospodarczej. Tym samym ranking praktycznie nie przykłada wagi do tego, że w Stanach Zjednoczonych, które mają najwyższy na świecie wskaźnik zgonów spowodowanych przez COVID-19, życie straciło ponad 600 tys. osób.

Kryteria przyjęte w rankingu traktują lockdown jako wadę. Dwa dodatkowe mierniki zastosowane w tej edycji, które pozwoliły Stanom Zjednoczonym wskoczyć na pierwsze miejsce, to „łatwość podróżowania w obrębie danego obszaru i poza nim" oraz „poprawa pod względem podróży lotniczych". W sumie aż cztery mierniki dotyczą szybkości znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, w myśl podejścia, że ich znoszenie jest „dobrym pomysłem niezależnie od okoliczności". Kraje utrzymujące blokady w celu walki z pandemią znajdują się na dalszych miejscach rankingu.

„Utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej; nic innego się nie liczy" - napisał CGTN First Voice. „Zestawiony przez Bloomberg ranking COVID Resilience popiera politykę poprzedniej administracji".

W Stanach Zjednoczonych interesy korporacji zawsze miały wysoki priorytet w działaniach politycznych i decyzyjnych. Mierniki zastosowane przez agencję Bloomberg odzwierciedlają te same priorytety, którymi rząd amerykański kieruje się od początku pandemii.

W Stanach Zjednoczonych obserwuje się ponowny wzrost zachorowań na COVID-19 z powodu szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Delta. Liczba zachorowań wciąż rośnie w tempie ponad 30 tys. przypadków każdego dnia. Setki Amerykanów wciąż umierają z powodu wirusa. ABC donosi, że 30% dorosłych mieszkańców USA nie otrzymało jeszcze szczepionki przeciwko COVID-19 i nie planuje tego zrobić.

„To jest popieranie usuwania barier związanych z epidemią w prowadzeniu biznesu - podsumował CGTN First Voice - zaś opublikowany ranking niszczy wiarygodność agencji Bloomberg".

