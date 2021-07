CGTN : Le classement de Bloomberg sur la COVID-19 incarne une mentalité plaçant les affaires en premier, et l'humain en dernier

Bloomberg explique que les États-Unis « reflètent le meilleur scénario possible, à savoir un taux de vaccination élevé, une épidémie en déclin, une capacité de transport aérien en voie de rétablissement complet et peu de restrictions de voyage pour les personnes vaccinées. » La normalisation, la capacité à « revenir en arrière et à revenir à la période pré-pandémique », est présentée comme la chose la plus importante.

CGTN First Voice a étudié la métrique utilisée par Bloomberg pour classer les pays et constate qu'elle a un très fort penchant pro-business. Sur les 12 composantes, seules quatre mesurent la « qualité de vie », et deux d'entre elles pourraient être considérées comme des mesures de l'activité économique. Ainsi, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de décès dus au COVID-19 dans le monde et les plus de 600 000 vies américaines perdues apparaissent à peine dans le classement.

Et la métrique du classement traite le confinement comme un vice. Les deux paramètres supplémentaires qui ont permis aux États-Unis de se hisser à la première place sont « la facilité de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur d'un endroit » et « le degré de réhabilitation du transport aérien ». Il y a au total quatre composantes mesurant la vitesse de levée des restrictions COVID-19, en traitant cela comme si la levée de ces restrictions était « toujours et incontestablement une bonne idée ». Les endroits qui procèdent encore à des confinements pour lutter contre la pandémie sont ainsi pénalisés.

« Faites tourner l'économie, tout le reste ne compte pas », écrit CGTN First Voice. « Le classement COVID Resilience de Bloomberg soutient les politiques de l'administration précédente. »

Aux États-Unis, les intérêts des entreprises ont toujours eu une priorité élevée dans la politique et dans l'élaboration des politiques. Les mesures de Bloomberg reflètent la même priorité que le gouvernement américain a suivie depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis ont connu une résurgence des cas de COVID-19 en raison de la propagation rapide de la variante Delta. Le nombre de cas continue d'augmenter à un rythme de plus de 30 000 cas par jour. ABC rapporte que 30 % des adultes américains n'ont pas été vaccinés contre le COVID-19 et n'ont pas l'intention de le faire.

« Il préconise la suppression des obstacles liés aux épidémies pour faire des affaires », a conclu CGTN First Voice, « et ce classement détruit la crédibilité de Bloomberg. »

https://news.cgtn.com/news/2021-07-15/Bloomberg-s-COVID-19-ranking-epitomizes-business-first-humans-last--11Ut7LjJxYc/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574848/image.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN