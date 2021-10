CGTN: Zimowe marzenie Chin: kraj realizuje obietnice olimpijskie

PEKIN, 27 października 2021 r. /PRNewswire/ -- W 1908 r. w magazynie „Tianjin Youth" padło pytanie: „Kiedy Chiny mogłyby zostać gospodarzem Igrzysk Olimpijskich?". 100-dniowe odliczanie do rozpoczęcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 właśnie się zaczyna, co oznacza, że niebawem to stuletnie marzenie olimpijskie zostanie ponownie zrealizowane.

Na symbolu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 widnieje hasło: „Zimowe marzenie". Odzwierciedla ono marzenie Chin związane z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich, jakim jest zachęcenie większej liczby Chińczyków do uprawiania sportów zimowych, zbudowanie Chin jako potęgi sportowej oraz promowanie sportów zimowych i ruchu olimpijskiego na całym świecie.

Prezydent Chin Xi Jinping, który sam jest zapalonym fanem sportu, wielokrotnie dowodził, że rozumie sport i objął przywództwo w chińskich działaniach na rzecz przekształcenia kraju w potęgę sportową. Podkreślił on, że realizacja tego celu stanowi element chińskiego marzenia o odmłodzeniu kraju.

Obietnica złożona przez Chiny

„Pekin!" W dniu 31 lipca 2015 r. nazwa tego miasta została odczytana po raz drugi w historii podczas ogłaszania miasta-gospodarza igrzysk olimpijskich. To czyni stolicę Chin pierwszym miastem na świecie, które gościło zarówno letnie, jak i zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Prezydent Xi odegrał wiodącą rolę w całym procesie ‒ od momentu złożenia oferty do rozpoczęcia przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Kilka godzin przed tym, jak członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) oddali swoje głosy, prezydent Xi wygłosił w telewizji przemówienie. „Jeżeli Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku odbędą się w Chinach, wniosą one wkład na rzecz wymiany i wzajemnego zrozumienia między Chińczykami i innymi narodami z całego świata, zachęcą ponad 1,3 miliarda Chińczyków do uprawiania sportów zimowych z zainteresowaniem i pasją, a także stworzą kolejną szansę wsparcia rozwoju ruchu olimpijskiego i promowania olimpijskiego ducha" ‒ obiecywał.

Chiński prezydent kilkakrotnie kontrolował stan przygotowań do przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie i Zhangjiakou w północnej prowincji Hebei, podkreślając, jak ważne jest zorganizowanie „fantastycznej, niezwykłej i doskonałej" Olimpiady w oparciu o „ekologiczne, integracyjne, otwarte i czyste" podejście.

Chiny realizują obietnice zawarte w ofercie, począwszy od dostarczenia motywacji całemu pokoleniu entuzjastów sportów zimowych, a skończywszy na zorganizowaniu Olimpiady w sposób przyjazny dla środowiska oraz w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój

Kierując się wizją prezydenta Xi, Pekin w zeszłym roku opublikował swój Plan Zrównoważonego Rozwoju, który uwzględnia zrównoważony rozwój na trzech płaszczyznach, takich jak: pozytywny wpływ na środowisko, nowy rozwój regionu i poprawa jakości życia.

W ramach Olimpiady w 2022 r. po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich do produkcji lodu wykorzystana zostanie technologia transkrytycznego bezpośredniego chłodzenia dwutlenkiem węgla, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii o ponad 40% w stosunku do tradycyjnej metody.

A to tylko jeden ze 119 konkretnych środków przewidzianych w ramach 12 działań, które określono w Planie Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas kontroli prezydent Xi powiedział, że nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie dostarczą bodźca do skoordynowanego rozwoju Pekinu, Tianjin i prowincji Hebei.

Obietnica ta wpisuje się w Agendę Olimpijską 2020 MKOl, która ma na celu przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich w sposób zgodny z długofalowym planem rozwoju miasta i regionu.

Powiat Chongli był kiedyś wyjątkowo biednym terenem Zhangjiakou, notując ograniczone dochody z rolnictwa. W 2015 r. aż 16,8% ze 100 tys. mieszkańców powiatu zostało sklasyfikowanych jako żyjący poniżej krajowej granicy ubóstwa.

Jednak to górskie miasto, w którym większość zimowych dyscyplin olimpijskich będzie w 2022 r. rozgrywana na śniegu, zostało przekształcone w raj dla narciarzy. W 2019 r. New York Times okrzyknął Chongli jednym z 52 kurortów narciarskich, które warto odwiedzić.

W maju 2019 r. uznano oficjalnie, że powiat wyszedł z ubóstwa. Prawie 30 tys. ze 126 tys. mieszkańców Chongli jest zatrudnionych w ośrodkach narciarskich lub pokrewnych tej dyscyplinie firmach i organizacjach.

„Igrzyska stanowią ogromną motywację do przyspieszenia niektórych długofalowych zmian. To są działania, które podjęto na rzecz przyszłorocznej Olimpiady i które były dla nas doskonałą lekcją" ‒ powiedział Christophe Dubi, dyrektor wykonawczy Igrzysk Olimpijskich.

Budowanie potęgi sportowej

„Sport jest ważnym elementem poprawy zdrowia ludzi, zaspokojenia ich aspiracji związanych z jakością życia i wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka" ‒ powiedział Xi. To wyjaśnia, dlaczego chiński prezydent pragnie przekształcić kraj w sportową potęgę.

Prezydent wezwał kraj do potraktowania przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie jako okazji do popularyzacji i rozwoju sportów uprawianych na lodzie i śniegu. Teraz wizja ta staje się rzeczywistością.

Sporty zimowe w Chinach były kiedyś uważane za obcą i kosztowną formę rozrywki, ale dzięki dążeniu prezydenta Xi do zaangażowania 300 milionów ludzi w ich uprawianie w perspektywie do roku 2025 lodowiska i stoki narciarskie cieszą się coraz większą popularnością.

Pięć lat temu w Chinach istniało tylko 460 ośrodków narciarskich. Aby uczynić narciarstwo bardziej dostępnym dla społeczeństwa, kraj przyspieszył budowę tego typu obiektów i na koniec 2019 r. liczba ta wzrosła do 770.

Przed końcem 2020 r. około 2000 szkół podstawowych i średnich w całym kraju włączyło sporty zimowe do programów nauczania.

Tego typu sposoby promowania sportów masowych odzwierciedlają przekonanie prezydenta Xi, że „fundamentem, na którym można zbudować sportową potęgę, są sporty masowe".

„Prezydent Xi jest prawdziwym mistrzem, który posiada jasną wizję roli, jaką odgrywa sport w społeczeństwie oraz znaczenia sportu dla edukacji młodych ludzi. Dlatego należy mu się zestaw medali" ‒ powiedzie w jednym z wywiadów Thomas Bach stojący na czele MKOl.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-26/Winter-Dream-meets-Chinese-Dream-China-delivers-on-Olympic-promises-14FEKl6xHJS/index.html

