CGTN: Zmiana polityki covidowej ma przynieść ożywienie turystyki krajowej i wyjazdowej w Chinach

PEKIN, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- w niedzielę Chiny zniosły część związanych z COVID-19 ograniczeń w międzynarodowych lotach pasażerskich. Turystyka krajowa i wyjazdowa w Chinach ma nabrać rozpędu w nadchodzącym okresie Festiwalu Wiosny.

Według Chińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjęte mają zostać działania zapewniające jak najszybsze przywrócenie przedpandemijnego poziomu ruchu towarowego w różnych portach oraz sprawne wznowienie turystyki wyjazdowej dla obywateli Chin.

Optymalizacja w tym zakresie obejmować będzie m.in. ponowne przyjmowanie i zatwierdzanie składanych przez obywateli Chin wniosków o zwykłe paszporty w celach turystycznych oraz na potrzeby odwiedzin przyjaciół mieszkających za granicą.

Według oświadczenia Biura ds. Hongkongu i Makau przy Radzie Państwowej Chiny dostosowały również regulacje dotyczące podróżowania między Chinami kontynentalnymi a Hongkongiem i Makau. Z dokumentu wynika, że podróżujący z zagranicy będą mogli wjechać do Chin kontynentalnych przez Hongkong i Makau, a ponadto zniesione zostaną ograniczenia współczynnika obciążenia dla lotów między Chinami kontynentalnymi i Hongkongiem oraz Makau.

W poniedziałek Ministerstwo Kultury i Turystyki podało, że podczas ostatnich trwających trzy dni świąt noworocznych w Chinach odnotowano ok. 52,7 mln podróży krajowych, co stanowi wzrost o 0,44% r/r.

Według informacji resortu przychody z turystyki w okresie świąt przekroczyły poziom 26,5 mld juanów chińskich (ok. 3,8 mld dolarów amerykańskich), co stanowi wzrost o 4% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.

„Krajowy rynek kulturalno-turystyczny zasadniczo funkcjonuje bezpiecznie, sprawnie i bez zakłóceń" – powiedziało Ministerstwo Kultury i Turystyki.

Jak informuje resort, turyści najczęściej odbywają podróże na krótkich dystansach, a niesłabnącą popularnością wśród młodzieży cieszą się wyjazdy na łyżwy, narty, kempingi itp. Dane wskazują również na stały trend powrotu ruchu średnio- i długodystansowego w obrębie Chin, a część biur podróży odnotowała w okresie świątecznym istotny wzrost rezerwacji biletów na podróże transgraniczne i między prowincjami.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę potencjalnych turystów w Chinach, ożywienie turystyki wyjazdowej z Państwa Środka ma odegrać zasadniczą rolę na rynku turystycznym zarówno w kraju, jak i na świecie.

Jak informuje chińskie biuro podróży Ctrip, w ciągu zaledwie godziny od ogłoszenia ponownego otwarcia ruchu turystycznego w kraju liczba wyszukiwań kierunków zagranicznych wystrzeliła o 1000%, osiągając rekordowy poziom w ostatnich trzech latach.

Na nadchodzącej fali turystów z Chin w pierwszej kolejności skorzystają inne państwa azjatyckie. Jak pokazują dane z grupy Trip.com, 27 grudnia w godzinach porannych liczba sprzedanych biletów na loty zagraniczne poszybowała o 254% w porównaniu do poziomu sprzedaży w tych samych godzinach poprzedniego dnia. Wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez chińskich turystów znalazły się Singapur, Republika Korei, Japonia i Tajlandia.

Dokonana przez władze chińskie optymalizacja regulacji dotyczących podróży wywołała duże zainteresowanie na całym świecie – od 27 grudnia na platformie Weibo pojawiły się zaproszenia dla chińskich turystów z instytucji turystycznych reprezentujących kilka państw, w tym Tajlandię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię i Danię.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-08/Revival-in-China-s-tourism-industry-expected-after-COVID-policy-shift-1gpXuxx1Cak/index.html

SOURCE CGTN