ChainUp is nu een ISO/IEC 27001-, 27017- & 27018-gecertificeerde leverancier van blockchain-oplossingen

SINGAPORE, 25 augustus 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, wereldwijd een toonaangevende aanbieder van blockchain-oplossingen, is erkend met drie internationaal erkende beveiligingsaccreditaties: ISO/IEC 27001-, 27017- en 27018-certificeringen. In navolging van hun announcement of the SOC 2 Type 1 achievement vorige week, onderstreept het behalen van deze veelgeprezen certificeringen de toewijding van ChainUp om zich strikt aan de internationale veiligheidsnormen te houden.

Naarmate de regelgeving strikter wordt, blijft in de blockchain- en Web3-industrie de vraag groeien naar veilige infrastructuur die tevens aan alle normen voldoet. Met een onwrikbaar streven naar perfectie heeft ChainUp nauwgezet een geavanceerd raamwerk ontworpen dat zich richt op informatiebeveiliging, cloud computing-beveiliging en bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII), waardoor het bedrijf erkend is voor het behalen van de internationale normen in het beheer van informatiebeveiliging. Deze internationale normen worden gezamenlijk gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC).

Het behalen van ISO/IEC 27001 betekent dat ChainUp een systeem heeft ingevoerd om risico's te beheren met betrekking tot de beveiliging van gegevens die eigendom zijn van of worden verwerkt, en dat het alle best practices en principes respecteert die in deze internationale norm zijn vastgelegd. Het behalen van ISO/IEC 27017 toont aan dat ChainUp voldoet aan de strengste beveiligingsnormen voor cloudservices en over de juiste processen beschikt om eventueel onvoorziene uitdagingen het hoofd te bieden. ISO/IEC 27018-certificering houdt in dat ChainUp heeft voldaan aan specifieke vereisten, controles, richtlijnen en praktijkcodes om de persoonlijk identificeerbare informatie van hun klanten te beschermen. Met deze gewaardeerde accreditaties laat ChainUp zien klaar te zijn voor het internationale vertrouwen van de klanten.

Sailor Zhong, oprichter en CEO van ChainUp, zei: "We zijn verheugd en trots met het behalen van de ISO/IEC 27001-, 27017- en 27018-certificeringen. Hiermee bewijzen we onze voortdurende toewijding om aan de veranderende beveiligingsbehoeften van onze klanten te voldoen. ChainUp is toegewijd aan het handhaven van internationale beveiligingsnormen en het bieden van gegarandeerde oplossingen die aan alle normen voldoen. We zullen bedrijven over de hele wereld blijven ondersteunen om zich veilig in een Web3-ecosysteem te kunnen ontwikkelen, wat bijdraagtaan de vooruitgang van de blockchain-industrie."

Over ChainUp

ChainUp, dat in 2017 is opgericht en het hoofdkantoor in Singapore heeft, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van end-to-end blockchain-technologieoplossingen voor infrastructuurontwikkeling en ecosysteemondersteuning. We bieden een complete reeks veilige en conforme blockchain-oplossingen, waaronder uitwisseling van digitale activa, NFT-handel, portemonnee, liquiditeit, Web3-infrastructuur, bewaring van digitale activa, aanbiedingen voor beveiligingstokens en meer. ChainUp bedient momenteel meer dan 1.000 klanten in 30 landen en bereikt meer dan 60 miljoen eindgebruikers.

