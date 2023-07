Chambers and Partners reconnaît le cabinet de conseil mondial J.S. Held and Experts

Chambers and Partners reconnaît le cabinet de conseil international J.S. Held comme un leader mondial dans les domaines de la recherche et du recouvrement d'actifs, du risque politique, de la diligence raisonnable en matière d'enquête et de la veille stratégique et des enquêtes.

JERICHO, New York, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held annonce sa reconnaissance dans le classement annuel des cabinets de gestion des crises et des risques et de soutien aux litiges de Chambers and Partners.

L'équipe J.S. Held Global Investigations a été classée leader mondial dans les domaines de la recherche et du recouvrement d'actifs, du risque politique et de la diligence raisonnable en matière d'enquêtes. En outre, les équipes Global Investigations du Royaume-Uni et de la région Asie-Pacifique ont été récompensées dans le domaine de l'intelligence économique et des enquêtes.

J.S. Held est fier de partager la reconnaissance de son équipe Global Investigations et de ses différents experts qui ont reçu les meilleurs classements de Chambers and Partners dans les domaines suivants :

Recherche et recouvrement d'avoirs au niveau mondial - Global | Bande 1

Peter Pender-Cudlip , expert en enquêtes et renseignements au niveau mondial ; directeur général principal au sein de J.S. Held Global Investigations Practice et cofondateur du groupe GPW. Peter conseille ses clients sur la localisation d'actifs commerciaux et souverains, sur des enquêtes frauduleuses complexes et sur un large éventail de litiges et d'arbitrages transfrontaliers.

« Peter est extrêmement expérimenté et facile à vivre. Il comprend ce qui est important pour les clients de premier ordre et est capable d'obtenir des informations utiles et exploitables avec son équipe. C'est très agréable de traiter avec Peter et il obtient des résultats. »

Ashley Messick , expert mondial en matière de traçage et de recouvrement d'actifs ; directeur général au sein de la pratique en matière d'enquêtes mondiales de J.S. Held. Ashley dirige la pratique de conseil en matière de dette souveraine de J.S. Held et possède une vaste expérience en matière de litiges souverains et commerciaux, de recouvrement d'actifs et d'application de la loi.

« Elle est une personne très respectée dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les dettes décotées. Elle est un véritable atout pour J.S. Held. »

Risque politique - Global | Bande 1

Livia Paggi , experte en risque politique, ESG et intelligence économique ; directrice générale au sein de la la pratique en matière d'enquêtes mondiales de J.S. Held

« J'ai travaillé avec Livia et elle est brillante. Elle est dynamique et réactive. »

Philip Worman , expert en risque politique mondial, en intelligence économique et en enquêtes ; directeur général principal au sein de J.S. Held Global Investigations Practice et précédemment associé au sein de GPW Group

« Philip Worman a l'expérience du terrain et dispose d'une véritable couverture internationale. »

Enquête mondiale de diligence raisonnable - Global | Bande 3

Intelligence économique et enquêtes - Asie-Pacifique | Bande 2

Bruno Vickers , directeur général de J.S. Held Global Investigations Practice, est un expert mondial de l'intelligence économique et des enquêtes.

« Il comprend rapidement ce qui est demandé, pose de bonnes questions et anticipe les étapes suivantes. Le produit fini est excellent, structuré et facile à lire. »

Business Intelligence & Investigations - Royaume-Uni | Bande 3

Sebastian Neave , directeur principal au sein du cabinet J.S. Held Global Investigations Practice, conseille les clients sur les litiges complexes, les litiges transfrontaliers et les demandes d'arbitrage.

« Il a fait preuve d'un professionnalisme, d'une expertise et d'un dévouement vraiment impressionnants. À chaque étape, Neave a fait le maximum pour s'assurer que j'étais satisfait des résultats, et j'ai été impressionné par son souci du détail et son engagement à fournir un travail de très grande qualité. »

Les commentaires spécifiques des clients et des pairs reconnaissant le travail de J.S. Held sont tout aussi importants que les classements généraux et particuliers des experts. Held :

« Ils représentent mon premier choix en matière d'enquêtes. »

« Ils comprennent ce qui est approprié pour les clients haut de gamme et savent comment répondre à leurs besoins. »

« Ils sont réactifs, collaborent et proposent des solutions claires. »

« Ils fournissent constamment des résultats de haute qualité et leur souci du détail est incomprable. »

Chambers and Partners est le leader mondial des classements juridiques et de l'intelligence économique.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société de conseil mondiale fournissant une expertise technique, scientifique et financière pour tous les actifs et toutes les valeurs à risque. Nos professionnels sont des conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des événements dont les enjeux sont élevés et qui exigent une attention urgente, une intégrité inébranlable, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et filiales ne sont pas un cabinet comptable agréé et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres proposés par l'intermédiaire de notre société affiliée, Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de la FINRA/du SIPC. Tous droits réservés.

