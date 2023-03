Chamlion, la première plateforme cloud de services d'impression 3D dentaire au monde, sera présente à l'IDS

COLOGNE, Allemagne, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 mars, Chamlion, un expert dentaire numérique, sera présent à l'IDS en Allemagne pour exposer la première plateforme cloud de services d'impression 3D dentaire au monde, au stand K091 dans le hall 11.3, fournissant des solutions tout-en-un pour les clients du traitement dentaire du monde entier.

Full Process Digital Cloud Factory

En visitant le stand de Chamlion, le public aura une meilleure compréhension de notre plateforme, la toute première à appliquer le modèle HAAS (Hardware as a service) dans le domaine de l'impression 3D dentaire et qui connecte toutes les imprimantes 3D en ligne pour construire des usines cloud distribuées dotées d'une capacité de fabrication intelligente, réduisant considérablement les coûts pour les utilisateurs finaux. Les laboratoires dentaires peuvent bénéficier d'un service d'impression 3D de pointe et efficace sans acheter d'équipement coûteux.

Une plateforme importante qui permet à Chamlion de communiquer en personne avec les clients. Le public pourra découvrir le service de plateforme cloud de Chamlion sur le stand Chamlion. Les clients n'ont qu'à passer commande en ligne, et les usines cloud distribuées du monde entier peuvent recevoir des tâches de traitement en un rien de temps. Grâce à la conception 3D intelligente, au traitement des données et à la fabrication par impression 3D, la commande peut être exécutée très efficacement, avec une haute qualité et un faible coût. La livraison des produits dentaires semi-finis ne prend que 24 heures. L'actuelle usine cloud de Chamlion peut traiter les données de plus de 80 000 couronnes dentaires et 8 000 prothèses partielles par jour.

Chamlion est un innovateur en matière de flux de travail numérique du traitement dentaire, et l'usine cloud apporte de nouvelles possibilités commerciales, offrant aux laboratoires dentaires plus de choix et de commodité. En plus des services d'impression 3D, les laboratoires dentaires peuvent également choisir la conception tout-en-un, le traitement des données et le post-traitement, bénéficiant ainsi de la révolution numérique à faible coût. À l'heure actuelle, Chamlion exerce ses activités dans 27 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Turquie, le Vietnam et Dubaï, et est en train d'établir plus de 260 usines cloud pour offrir un service unique à des milliers de laboratoires dentaires.

Liens connexes

www.chamlion.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029383/Full_Process_Digital_Cloud_Factory.jpg

SOURCE Chamlion