- Para celebrar el lanzamiento de No Time To Die, Champagne Bollinger lanza un paquete de regalo Special Cuvée Limited Edition 007

LONDRES, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Como celebración de más de 40 años de asociación como Official Champagne de 007 y de la próxima película No Time To Die, Champagne Bollinger ha producido una caja de regalo de edición limitada que reúne a tres iconos: el Special Cuvée marca de la casa de Bollinger, el Aston Martin DB5 y el legendario agente secreto británico, James Bond.