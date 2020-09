Pour fêter la sortie prochaine de Mourir peut attendre, la maison Bollinger propose un coffre cadeau Special Cuvée en édition limitée 007

Rendant hommage au plus parfait des partenariats, le coffret cadeau en édition limitée présente la silhouette de James Bond aux côtés de son Aston Martin DB5. La couleur du coffret cadeau fait écho à la finition en bouleau argenté de la DB5. Le lettrage et les logos Bollinger sont couleur or et l'emblématique bouteille Special Cuvée a été adaptée afin de présenter un col noir et or avec un blason 007.

La maison Bollinger a fait appel au célèbre photographe Greg Williams pour la campagne Special Cuvée 007 en édition limitée, qui sera présentée prochainement. Le style cinématographique emblématique de Greg Williams, qui apparaît également dans la campagne du film Mourir peut attendre, y est manifeste.

James Bond, le champagne Bollinger et l'Aston Martin reviennent tous les trois dans Mourir peut attendre.

Le champagne Bollinger Special Cuvée 007 en édition limitée sera disponible dans le monde entier à partir du 1er octobre 2020.

Le prix de vente conseillé de cette édition limitée du champagne Bollinger Special Cuvée 007 est de 55,00 £. Ce millésime est disponible chez les marchands de vins du monde entier.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

Des images de l'édition limitée sont disponibles ICI

À PROPOS DE MOURIR PEUT ATTENDRE

Mourir peut attendre est le titre officiel de la 25e aventure de James Bond. Le film - produit par la société EON Productions d'Albert R. Broccoli, les studios de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) et Universal Pictures International - est réalisé par Cary Joji Fukunaga. Daniel Craig y interprète pour la cinquième fois le personnage de Ian Fleming, James Bond 007.

Écrit par Neal Purvis et Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller- Bridge (Killing Eve, Fleabag), le film sortira en novembre dans le monde entier et sera distribué par Universal Pictures International et la MGM, par l'entremise de United Artists Releasing.

Dans Mourir peut attendre, James Bond a quitté le service actif et coule des jours heureux en Jamaïque. Ce repos est de courte durée car son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander son aide. La mission, le sauvetage d'un scientifique kidnappé, s'avère beaucoup plus délicate que prévue, menant James Bond sur la piste d'un malfaiteur mystérieux armé de nouvelles technologies dangereuses.

Champagne Bollinger : Vins de Champagne fins et racés, exceptionnels et éminents depuis 1829. Garantis par l'intégrité d'une maison familiale résolument indépendante, dont le siège est situé à Aÿ, et par le savoir-faire artisanal de personnes qui se dédient à un objectif : l'excellence des vins. Leur intérêt ne se limite pas aux vins. Tout est mis en œuvre pour favoriser un environnement durable et l'intégration avec les communautés locales.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1283497/BOLLINGER_SPECIAL_CUVEE.jpg

SOURCE Champagne Bollinger