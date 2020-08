Changsha Haike, Partner von HYCOR Biomedical, gibt die Registrierung des Systems ALLEOS™ 2000 bei der chinesischen HMPA bekannt

GARDEN GROVE, Kalifornien, 29. August 2020 /PRNewswire/ -- HYCOR Biomedical, ein führender Hersteller von In-vitro-Diagnostikprodukten für Allergietests, und Changsha Haike Biotechnology Co. Ltd., der chinesische Produktionspartner des Unternehmens, haben die Registrierung des Allergie-Testsystems ALLEOS 2000 bei der Gesundheitsbehörde des Bezirkes Hunan (Hunan Medical Products Administration – HMPA) bekannt gegeben, die am 4. August 2020 erfolgte.

„Die Registrierung von ALLEOS 2000 unterstreicht unser Engagement, die Allergie-Immundiagnose in das 21. Jahrhundert zu führen", sagte Dr. Fei Li, Präsident und CEO von HYCOR Biomedical. Dr. Li setzte hinzu: „China ist für HYCOR ein sehr wichtiger Markt. Wir werden weiterhin eng mit Changsha Haike zusammenarbeiten, um China ein umfassende und strategische Palette der Allergiediagnose zu bieten."

„ALLEOS 2000 nutzt modernste Technologie, die für das NOVEOS-System entwickelt wurde, und dazu das umfassende Know-how und die Fachkenntnis, die HYCOR in 40 Jahren Tätigkeit im Bereich der Allergiediagnose erworben hat. Das neue System bietet Laborkräften und Ärzten in China die Möglichkeit, ein automatisiertes System mit hohem Durchsatz zu nutzen, bei dem die Probe nur 4 ul misst, und das damit korrekte Allergie-Testresultate bereitstellt", sagte Dr. Hao Zou, der CEO von Changsha Haike. „Wir sind höchst erfreut, ALLEOS 2000 herauszubringen, und haben keine Zweifel, dass dieses innovative System zur Allergiediagnose eine verbesserte Versorgung der Patienten ermöglichen wird. Dies ist speziell wichtig für Populationen aus dem pädiatrischen Bereich, bei denen die Größe der Probe begrenzt sein kann."

Informationen zu HYCOR Biomedical

Hycor wurde 1981 gegründet und ist ein weltweiter Hersteller und Vermarkter von In-vitro-Diagnostika. Zu den Produkten, die HYCOR vemarktet, gehören der Immunoassay-Analyzer NOVEOS sowie Test-Reagenzien für Allergietests – der erste bahnbrechende Fortschritt bei Routine-Allergietests in 20 Jahren. Des Weiteren bietet das Unternehmen COVID-19-Tests für Labors und Gesundheitsversorger an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.HYCORbiomedical.com sowie unter Entdecken Sie HYCOR.

Informationen zur Changsha Haike Biotechnology Co. Ltd.

Changsha Haike wurde 2019 gegründet und ist eine neue Kraft auf dem chinesischen Markt für In-vitro-Diagnostika. Die Zusammenarbeit mit HYCOR bedeutet für chinesische Patienten bei der Allergiediagnose eine Umwälzung. ALLEOS 2000 wird eine breite Palette der Reagenzien für die Diagnose bieten, die Mischungen, Reinextrakte und molekulare Komponenten einschließt.

Related Links

https://www.hycorbiomedical.com



SOURCE HYCOR Biomedical