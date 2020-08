Changsha Haike, un socio de HYCOR Biomedical, anuncia el registro de China HMPA para el sistema ALLEOS™ 2000

GARDEN GROVE, California, 29 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- HYCOR Biomedical, un fabricante líder de productos de diagnóstico in vitro para pruebas de alergia, y Changsha Haike Biotechnology Co., Ltd., su socio de fabricación chino, anunciaron el registro de Hunan Medical Products Administration (HMPA) para el sistema de pruebas de alergia ALLEOS 2000 el 4 de agosto de 2020.

"El registro de ALLEOS 2000 subraya nuestro compromiso de impulsar los inmunodiagnósticos de alergia en el siglo XXI," dijo el Dr. Fei Li, presidente y consejero delegado de HYCOR Biomedical. El Dr. Li señaló, "China es un mercado muy importante para HYCOR. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con Changsha Haike para proporcionar un menú amplio y estratégico de diagnóstico de alergias para China."

"ALLEOS 2000 aprovecha la tecnología avanzada desarrollada para el sistema NOVEOS, así como el amplio saber hacer y la experiencia de los 40 años de experiencia de HYCOR en diagnóstico de alergias. El novedoso sistema ofrece a los laboratorios y médicos chinos la oportunidad de adoptar un sistema automatizado de alto rendimiento que requiere solo 4 ml de volumen de muestra, pero también proporciona resultados precisos de las pruebas de alergia", dijo el Dr. Hao Zou, consejero delegado de Changsha Haike. "Estamos muy emocionados de lanzar el instrumento ALLEOS 2000 y no tenemos ninguna duda de que este innovador sistema de diagnóstico de alergias permitirá mejorar la gestión del paciente. Esto es especialmente importante en poblaciones pediátricas donde el volumen de la muestra puede ser restrictivo."

Acerca de HYCOR Biomedical

Fundado en 1981, HYCOR es un fabricante y comercializador global de productos de diagnóstico in vitro. Entre sus productos, HYCOR comercializa el analizador de inmunoensayos NOVEOS y los reactivos de prueba para las pruebas de alergia, el primer avance en las pruebas rutinarias de alergia en 20 años. Además, la empresa ofrece a los laboratorios y sistemas sanitarios pruebas de COVID-19 de alta calidad. Para obtener más información, visite www.HYCORbiomedical.com y discover HYCOR.

Acerca de Changsha Haike Biotechnology Co., Ltd.

Fundado en 2019, Changsha Haike es un nuevo desarrollador en el mercado de diagnóstico in vitro de China. La colaboración con HYCOR permite una transformación en el diagnóstico de alergias para pacientes chinos. ALLEOS 2000 ofrecerá un amplio menú de reactivos de diagnóstico de alergias que incluye mezclas, extractos purificados y componentes moleculares.

Related Links

https://www.hycorbiomedical.com



SOURCE HYCOR Biomedical