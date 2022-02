CHANNEL VAS CHANGE DE MARQUE POUR DEVENIR OPTASIA DANS LE CADRE DE SON PLAN D'EXPANSION MONDIALE

Le fondateur et président d'Optasia, Bassim Haidar , a annoncé que l'entreprise, qui compte plus de 10 ans d'expérience remarquable, prévoit de développer sa position à l'international en mettant l'accent sur les marchés émergents

Le pionnier des technologies financières fournit actuellement un accès financier à plus de 560 millions de clients dans le monde, avec plus de 88 millions de clients actifs effectuant des transactions financières de plus de 8 millions de dollars par jour via Optasia, sa plateforme d'intelligence artificielle basée sur les données

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- La société multinationale de technologies financières Channel VAS a annoncé son changement de marque en Optasia, tandis qu'elle cherche à développer sa position à l'international, en mettant l'accent sur les marchés émergents. Le service principal d'Optasia est une plateforme d'intelligence artificielle polyvalente et entièrement intégrée qui couvre la notation, la prise de décision financière, le décaissement et le recouvrement. Ce changement de marque marque l'évolution des activités de Channel VAS après plus de 10 ans d'activité.

La plateforme d'IA de pointe Optasia offre à ses partenaires, à la fois des opérateurs de réseaux mobiles de premier plan et des institutions financières, un processus de décision mieux informé sur la notation de crédit, ouvrant des opportunités inexploitées massives et fournissant une gamme complète de produits et services financiers à leur écosystème, y compris des solutions financières pour les consommateurs et les entreprises, la notation de crédit, la science des données en tant que service et la plateforme en tant que service.

Optasia change la donne pour la révolution financière technologique/mobile qui a lieu dans les marchés émergents, en soutenant les banques locales dans leur transformation numérique pour fournir des financements à leurs économies à croissance dynamique sans risque.

Grâce à sa propre IA, Optasia traite et analyse des données comportementales non structurées, créant des profils uniques de clients qui peuvent être utilisés par les institutions financières et les opérateurs de réseaux mobiles pour adapter les produits et services à leur clientèle. Sans cette technologie, ces organisations ne seraient pas en mesure de rassembler les informations nécessaires pour prendre des décisions sûres en matière de solvabilité.

Optasia possède plus de 10 ans d'expérience dans la conduite de l'évolution des technologies financières sur les marchés émergents d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, et prend des décisions en matière de crédits pour plus de 8 millions de dollars de transactions quotidiennes. Elle dessert une base adressable de 560 millions d'abonnés mobiles dans plus de 30 pays.

Commentant le changement de marque, Bassim Haidar, fondateur et président d'Optasia, a déclaré : « Optasia utilise une technologie de pointe pour permettre l'accès financier au prochain milliard de clients sur les marchés émergents mondiaux. L'autonomisation technologique et financière que la science des données apporte dans les régions où la relance économique est la plus nécessaire est primordiale pour leur développement futur. »

« Dans le monde, 1,7 milliard d'adultes sont sous-bancarisés, à savoir sans compte bancaire auprès d'une institution financière ou auprès d'un fournisseur d'argent mobile. Bien que ce chiffre soit systématiquement en baisse, il représente toujours un écart énorme. Optasia prévoit d'être le fer de lance de cette inclusion financière dans les prochaines années », a conclu M. Haidar.

Le siège financier se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et les opérations d'Optasia sont situées à Athènes, en Grèce. La société a développé un centre d'excellence technologique en Égypte et possède des bureaux et des filiales dans divers pays du monde, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, au Pakistan et au Bangladesh.

La société de technologie financière avait été choisie comme une opportunité d'investissement de premier ordre par des sociétés d'investissement de premier plan comme Waha Capital d'Abu Dhabi en 2017, Ethos, une société d'investissement sud-africaine en 2018 et la société d'investissement DPI en 2019.

