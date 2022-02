CHANNEL VAS É REFORMULADA PARA OPTASIA EM PLANO DE EXPANSÃO GLOBAL

O fundador e presidente da Optasia, Bassim Haidar , anuncia que a empresa com um histórico notável de mais de dez anos planeja aumentar sua posição global com ênfase em mercados emergentes

Atualmente, a fintech pioneira fornece acesso financeiro a mais de 560 milhões de clientes em todo o mundo, com mais de 88 milhões de clientes ativos realizando transações financeiras de mais de USD 8 milhões diariamente por meio da Optasia, sua plataforma de IA orientada por dados

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa multinacional de fintech Channel VAS anunciou sua reformulação para Optasia uma vez que busca aumentar ainda mais sua posição global, com ênfase nos mercados emergentes. O serviço principal da Optasia é uma plataforma de IA totalmente integrada e versátil que abrange pontuação, decisões financeiras, desembolso e cobrança. A reformulação de marca assinala a evolução dos negócios da Channel VAS após mais de dez anos de operação.

A plataforma de IA de última geração Optasia oferece aos seus parceiros, como operadores de rede móvel de primeira linha e instituições financeiras, um processo de decisão mais bem informado sobre pontuação de crédito, abrindo grandes oportunidades inexploradas e oferecendo uma gama completa de produtos e serviços financeiros para seu ecossistema, incluindo soluções financeiras para consumidores e empresas, pontuação de crédito, ciência de dados como serviço e plataforma como serviço.

A Optasia é um divisor de águas para a revolução das fintechs/finanças móveis que ocorre nos mercados emergentes, apoiando os bancos locais em sua transformação digital para oferecer financiamento para suas economias em crescimento dinâmico de uma maneira livre de riscos.

Por meio de IA proprietária, a Optasia processa e analisa dados comportamentais não estruturados, criando perfis específicos de clientes que podem ser usados por instituições financeiras e operadoras de rede móvel (MNOs) para personalizar produtos e serviços para sua base de clientes. Sem essa tecnologia, essas empresas não poderiam coletar as informações necessárias para tomar decisões seguras sobre a credibilidade.

A Optasia tem um histórico estabelecido de mais de dez anos de experiência na liderança da evolução de fintechs em mercados emergentes na África, Ásia e Oriente Médio, oferecendo decisões de crédito para transações diárias superiores a USD 8 milhões. Ela atende a uma base endereçável de 560 milhões de assinantes móveis em mais de 30 países.

Ao comentar sobre a reformulação da marca, Bassim Haidar, fundador e presidente da Optasia, declarou: "A Optasia utiliza a tecnologia de ponta para permitir acesso financeiro aos próximos bilhões de clientes em todos os mercados emergentes globais. O empoderamento tecnológico e financeiro que a ciência de dados traz para as regiões onde o impulso econômico é mais necessário é fundamental para seu desenvolvimento futuro."

"Globalmente, 1,7 bilhão de adultos são desbancarizados - não têm acesso a uma conta de uma instituição financeira ou por meio de um provedor de dinheiro móvel. Embora o número tenha diminuído sistematicamente, ainda representa uma enorme lacuna. A Optasia planeja liderar essa inclusão financeira nos próximos anos", concluiu o Sr. Haidar.

Com sede financeira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, as operações da Optasia estão localizadas em Atenas, na Grécia. A empresa desenvolveu um centro de excelência tecnológica no Egito e tem escritórios e subsidiárias em vários países do mundo, incluindo África do Sul, Nigéria, Paquistão e Bangladesh.

A fintech foi escolhida como uma grande oportunidade de investimento por empresas de investimento como a Waha Capital de Abu Dhabi em 2017, a Ethos, uma empresa de investimentos da África do Sul em 2018 e pela DPI, uma empresa de capital privado, em 2019.

FONTE Channel VAS / Optasia

