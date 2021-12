Charitatívna nadácia Rainwater oznamuje víťazov tretieho ročníka ceny Rainwater za výskum mozgu

Ocenené osoby získali uznanie za svoje inovatívne vedecké objavy v oblasti neurodegeneratívnych chorôb

FORT WORTH, Texas, 16. decembra 2021 /PRNewswire/ -- Charitatívna nadácia Rainwater, ako jeden z najväčších nezávislých sponzorov výskumu neurodegeneratívnych chorôb, dnes vyhlásila Dr. Alison Goate (profesorku a predsedkyňu pre genetiku inštitútu Jean C. a Jamesa W. Crystala na škole Icahn School of Medicine v Mount Sinai) a Dr. Martina Kampmanna (docenta pre neurodegeneratívne choroby na Kalifornskej univerzite v San Franciscu) za tohtoročných príjemcov ceny Rainwater za výnimočnú inováciu v oblasti výskumu neurodegeneratívnych chorôb a ceny Rainwater pre inovatívneho vedca na začiatku kariéry.

Dr. Goate, profesorka a predsedkyňa pre genetiku inštitútu Jean C. a Jamesa W. Crystala na škole Icahn School of Medicine v Mount Sinai, je už viac ako tridsať rokov líderkou v oblasti genetiky tauopatie. Jej prvotná práca sa zameriavala na mendelovské formy demencie vedúce k identifikácii mutácií v génoch APP, PSEN1 a MAPT ako príčin Alzheimerovej choroby a frontotemporálnej demencie. Tieto prelomové objavy vydláždili cestu mechanistickým štúdiám a vývoju liečby. V posledných rokoch Dr. Goate bola nápomocná pri využívaní 2D a 3D-organoidných kultúr na lepšie pochopenie, ako varianty ovplyvňujú riziko demencie, a poskytla prehľad o molekulárnych zmenách spôsobených týmito genetickými rizikovými faktormi.

„Táto cena má pre mňa osobitný význam, pretože som už viac ako 10 rokov pracovala na programe Tau Consortium charitatívnej nadácie Rainwater," povedala Dr. Goate. „To, čo robím, si vyžaduje tímovú prácu a spoločné budovanie poznatkov, aby sme veci spoločne menili. Pri preberaní tejto ceny viem, že som zástupcom mnohých ďalších ľudí a že bez nich všetkých by som nebola tam, kde som."

Dr. Kampmann, docent pre neurodegeneratívne choroby na Kalifornskej univerzite v San Franciscu, a jeho laboratórium vykonali prvé celogenomické skríningy CRISPR v ľudských neurónoch s cieľom systematicky identifikovať gény kontrolujúce prežitie neurónov. Zohral tiež kľúčovú úlohu pri poskytovaní prvého molekulárneho popisu neurónov, ktoré sú obzvlášť zraniteľné pri Alzheimerovej chorobe. Práca Dr. Kampmanna demonštruje jeho pozoruhodnú schopnosť spojiť špičkovú technológiu a neoblomné odhodlanie odhaľovať biologické poznatky.

„Som poctený, že som získal túto neuveriteľnú cenu, a som vďačný za podporu charitativnej nadácie Rainwater a komunity výskumníkov v oblasti tauopatie," povedal Dr. Kampmann. „Znamená pre mňa veľmi veľa, že charitatívna nadácia Rainwater je tak prispôsobivá pri podpore nášho výskumu. Umožnilo nám to priniesť nové prístupy do oblasti proteínov skupiny Tau."

Program ceny Rainwater podporuje vedecké objavy zvyšovaním povedomia o medzerách v neurodegeneratívnom výskume, prináša nových výskumných pracovníkov do oblasti tauopatie a oceňuje vedecké úspechy, ktoré by mohli viesť k inovatívnym a účinným liečebným postupom. Program udeľovania cien podporuje štyri hlavné kategórie cien. Vyššie uvedené ceny za Vynikajúcu inováciu (250 000 USD) a za Skoré budovanie kariéry (150 000 USD) budú udelené na konferencii Global Tau 2022 23. februára 2022 vo Washingtone DC. Program udeľovania cien Rainwater Prize podporuje aj ceny za výzvy, ktoré budú udelené len pri dosiahnutí určitých vedeckých míľnikov alebo prelomových liečebných postupov. Tieto ceny sa pohybujú od 2 miliónov USD za riešenie špecifických potrieb v oblasti klinického vývoja modelu, včasnej detekcie, biomarkerov a základného pochopenia mechanizmu chorôb až do 10 miliónov USD za liečbu schválenú FDA, ktorá zabraňuje alebo zvráti poškodenie spôsobené progresívnou supranukleárnou obrnou. V budúcnosti sa budú ceny v kategóriách za dosiahnutie určitého míľnika a za prelomovú liečbu udeľovať na základe dosiahnutých výsledkov a objavov.

„Charitatívna nadácia Rainwater je vďačná za príležitosť oceniť Dr. Goate a Dr. Kampmanna za ich prelomové úsilie a spoluprácu v oblasti neurodegeneratívnych chorôb," povedala Dr.Amy Rommel, vedecká programová riaditeľka Charitatívnej nadácie Rainwater. „Nie je žiadnym prekvapením, že títo dvaja svetovo uznávaní výskumníci sú tiež blízki spolupracovníci, ktorí spoločne publikovali a spoločne pracujú na niekoľkých prebiehajúcich dôležitých programoch."

Dr. Goate a Dr. Kampmanna nominovali spolupracovníci a kolegovia na základe publikovaného a odborne recenzovaného výskumu týkajúceho sa neurodegeneratívneho ochorenia. Boli vybraní na základe ich výskumu, vedenia, mentorstva a pozitívneho vplyvu v rámci vedeckej komunity. Obaja víťazi sú členmi programu Tau Consortium, programu, ktorý spustila charitatívna nadácia Rainwater v roku 2010 a ktorý zadáva výskum a objavovanie liekov na svetovej úrovni s cieľom liečiť a predchádzať primárnym tauopatiám, ako napríklad progresívnej supranukleárnej obrne, ako aj sekundárnym tauopatiám, ako je Alzheimerova choroba. Ceny Rainwater samostatne financuje charitatívna nadácia Rainwater, pričom ocenené osoby nominuje výberová komisia pre ceny, ktorá funguje nezávisle od programu Tau Consortium.

