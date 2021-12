La Rainwater Charitable Foundation annonce les lauréats du troisième Prix annuel Rainwater pour la recherche sur le cerveau

Les lauréats sont reconnus pour leurs découvertes scientifiques novatrices sur les maladies neurodégénératives

FORT WORTH, Texas, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La Rainwater Charitable Foundation (Fondation caritative Rainwater), l'un des plus importants donateurs indépendants pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, a annoncé aujourd'hui que le Dr Alison Goate (Professeur Jean C. et James W. Crystal et titulaire de la génétique, à l'école de médecine Icahn au Mont Sinai) et le Dr Martin Kampmann (professeur agrégé pour les maladies neurodégénératives, Université de Californie à San Francisco) ont respectivement obtenu le Prix Rainwater pour innovation exceptionnelle en recherche neurodégénérative et le Prix Rainwater pour les scientifiques innovateurs en début de carrière.

Le Dr Goate, professeure Jean C. et James W. Crystal et titulaire de la génétique à l'école de médecine Icahn au Mont Sinai, est une figure majeure de la génétique des tauopathies depuis plus de trente ans. Ses premiers travaux portaient sur les formes mendéliennes de démence menant à l'identification de mutations dans l'APP, le PSEN1 et le MAPT comme causes de la maladie d'Alzheimer et de la démence frontotemporale. Ces découvertes révolutionnaires ont ouvert la voie aux études mécanistes et au développement thérapeutique. Ces dernières années, le Dr Goate a joué un rôle déterminant dans l'utilisation de cultures organoïdes 2D et 3D pour mieux comprendre comment les variants influencent le risque de démence, fournissant un aperçu des changements moléculaires produits par ces facteurs de risque génétique.

« Ce prix a une signification particulière pour moi parce que je suis impliquée dans le Consortium Tau, un programme de la Rainwater Charitable Foundation, depuis plus de 10 ans, » confie le Dr Goate. « Ce que je fais exige un travail d'équipe et l'acquisition de connaissances pour faire évoluer les choses ensemble. En acceptant ce prix, je sais que je représente beaucoup d'autres personnes et que je ne serais pas où je suis sans toutes ces autres personnes. »

Le Dr Kampmann, professeur agrégé pour les maladies neurodégénératives à l'Université de Californie à San Francisco, et son laboratoire ont réalisé les premiers dépistages CRISPR génomiques à l'échelle des neurones humains pour identifier systématiquement les gènes contrôlant la survie neuronale. Il a également joué un rôle déterminant en fournissant la première description moléculaire des neurones qui sont particulièrement vulnérables dans la maladie d'Alzheimer. Les travaux de M. Kampmann démontrent sa remarquable capacité à combiner une technologie de pointe et une détermination inébranlable pour découvrir des connaissances biologiques.

« Je suis honoré de recevoir ce prix incroyable et je suis reconnaissant du soutien de la Rainwater Charitable Foundation et de la communauté de chercheurs en tauopathie », affirme le Dr Kampmann. « Le rôle déterminant de la Rainwater Charitable Foundation dans son soutien à notre recherche a été très important pour moi, car il nous a permis d'introduire de nouvelles approches dans le domaine Tau. »

Le programme de prix de la Rainwater favorise la découverte scientifique en sensibilisant le public aux lacunes de la recherche neurodégénérative, en faisant venir de nouveaux chercheurs dans le domaine de la tauopathie et en récompensant des réalisations scientifiques qui pourraient mener à des traitements novateurs et efficaces. Le programme des prix fait la promotion de quatre grandes catégories de prix. Les prix Innovation exceptionnelle (250 000 $) et Début de carrière (150 000 $) ci-dessus seront remis à Global Tau 2022, le 23 février 2022 à Washington DC. Le programme de prix Rainwater fait également la promotion de « Prix défi » qui ne seront décernés que lorsque certains jalons scientifiques ou traitements révolutionnaires seront atteints. Ces prix vont de 2 millions de dollars pour répondre à des besoins particuliers en matière de développement de modèles cliniques, de détection précoce, de biomarqueurs et de compréhension de base du mécanisme de la maladie, jusqu'à 10 millions de dollars pour un traitement approuvé par la FDA qui prévient et/ou annule les dommages causés par la PSP. Les prix de la catégorie jalon et découverte seront attribués à l'avenir en fonction des jalons atteints et des découvertes.

« La Rainwater Charitable Foundation est reconnaissante de l'occasion qui lui est donnée de rendre hommage au Dr Goate et au Dr Kampmann pour leurs efforts novateurs et hautement collaboratifs dans le domaine des maladies neurodégénératives. » souligne Mme Amy Rommel, directrice du programme scientifique de la Rainwater Charitable Foundation. « Il n'est pas surprenant que ces deux chercheurs de renommée mondiale se trouvent également être des collaborateurs proches, qui ont réalisé des publications conjointes et travaillent collectivement sur plusieurs programmes en cours importants. »

Des pairs et des collègues du Dr Goate et du Dr Kampmann les ont nommés en se fondant sur des recherches publiées et évaluées par des pairs sur les maladies neurodégénératives. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur recherche, de leur leadership, de leur mentorat et de leur impact positif au sein de la communauté scientifique. Les deux lauréats sont membres du Consortium Tau, un programme – lancé par la Rainwater Charitable Foundation en 2010 – qui commande des recherches et des découvertes de médicaments à l'échelle mondiale dans le but de traiter et de prévenir les tauopathies primaires comme la paralysie supranucléaire progressive, ainsi que des maladies secondaires comme la maladie d'Alzheimer. Les prix Rainwater sont financés séparément de la Rainwater Charitable Foundation, et les lauréats sont nommés par un comité de sélection des prix indépendant du programme du consortium Tau.

Pour de plus amples renseignements sur les lauréats de cette année, rendez-vous sur le site www.rainwaterprize.org.

À propos de la recherche médicale de la Rainwater Charitable Foundation

La Rainwater Charitable Foundation (RCF) a été créée au début des années 1990 par le célèbre investisseur en capital-investissement privé et philanthrope Richard E. Rainwater. La RCF appuie une gamme de programmes d'éducation de la maternelle au secondaire, de recherche médicale et d'autres causes louables. Afin de remplir sa mission d'accélération du développement de nouveaux diagnostics et traitements pour les troubles neurodégénératifs liés à la tau, l'équipe de recherche médicale de la Rainwater Charitable Foundation gère le consortium Tau et le programme de prix Rainwater. Avec plus de 100 millions de dollars investis à ce jour, la Rainwater Foundation a contribué au progrès de huit traitements en essais sur des humains. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.org, et https://tauconsortium.org/.

