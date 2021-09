Charles Bodner ingressa na CSafe Global como diretor financeiro

O preenchimento de um cargo tão importante exigiu uma busca intensiva para encontrar alguém com a experiência e o histórico desejados, bem como o impulso e a ambição para ajudar a orientar a estratégia de crescimento agressiva da CSafe. "Pretendemos ser líderes de mercado em nossas áreas de enfoque escolhidas", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Precisamos de um consultor forte para nos ajudar a tomar decisões informadas com base no entendimento de nossos objetivos, do mercado e do potencial do setor de ciências da vida. Chuck tem o conjunto de habilidades e a experiência no setor para nos ajudar a continuar alcançando novos marcos."

Charles Bodner tem quase 30 anos de experiência em finanças e contabilidade com mais de 20 anos no setor farmacêutico e de ciências da vida. Antes de ingressar na CSafe Global, ocupou cargos elevados na Sanofi-Aventis, Schering-Plough, AstraZeneca, Becton Dickinson e Bioclinica.

Chuck será responsável pelas funções de finanças, contabilidade, tributária e tesouraria e ajudará a orientar a estratégia e execução gerais da empresa.

"Depois de ajudar a Bioclinica a concluir com sucesso sua fusão com a ERT, estou muito animado por me unir à equipe da CSafe", disse Charles. "Tenho a honra de fazer parte de uma organização que oferece produtos que melhoram a vida em soluções inovadoras de gestão de temperatura para clientes em todo o mundo. Esta é uma excelente oportunidade para ajudar a orientar esta organização em sua próxima fase de crescimento, a fim de alcançar resultados excepcionais tanto para nossos clientes quanto para os investidores."

Contato para a imprensa:

Lori Conaway

Comunicações de marketing globais

+1 405.633.2344

[email protected]

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global oferece soluções completas de transporte térmico para as indústrias farmacêutica e de ciências da vida em todo o mundo. Uma empresa inovadora no setor, a CSafe oferece previsão de locação habilitada por IA para garantir a disponibilidade ativa de contêineres e visibilidade da remessa em tempo real, para que os clientes monitorem as remessas e intervenham para preservar uma carga quando necessário. A CSafe oferece programas de manutenção e reutilização líderes do setor para recipientes ativos e passivos, proporcionando excelente desempenho e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte 24 horas, 7 dias por semana e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser a parceira preferencial na cadeia de frio. csafeglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1626909/ChuckBodner_CSafe_Global.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

FONTE CSafe Global

SOURCE CSafe Global