Charles Bodner rejoint CSafe Global comme directeur financier

Trouver la personne idéale pour ce rôle crucial a nécessité une recherche intensive : quelqu'un avec l'expérience et les antécédents souhaités ainsi que la volonté et l'ambition d'aider à guider la stratégie de croissance offensive de CSafe. « Nous avons l'intention de devenir le leader du marché dans nos secteurs d'intérêt choisis », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « Nous avons besoin d'un conseiller efficace pour nous aider à prendre des décisions éclairées fondées sur la compréhension de nos objectifs, du marché et du potentiel de l'industrie des sciences de la vie. Chuck possède les compétences et l'expertise de l'industrie nécessaires pour continuer à franchir de nouvelles étapes. »

Bodner a près de 30 ans d'expérience dans la finance et la comptabilité avec plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Avant de rejoindre CSafe Global, il a occupé des postes de direction chez Sanofi-Aventis, Schering-Plough, AstraZeneca, Becton Dickinson et Bioclinica.

Chuck sera responsable des fonctions financières, comptables, fiscales et de trésorerie et aidera à orienter la stratégie et l'exécution globales de l'entreprise.

« Après avoir aidé Bioclinica à mener à bien sa fusion avec ERT, je suis très heureux de rejoindre l'équipe CSafe, » a déclaré Bodner. « Je suis honoré de rejoindre une organisation qui propose des produits augmentant la qualité de vie avec des solutions novatrices de gestion de la température à des clients du monde entier. Il s'agit d'une belle opportunité pour guider cette organisation dans sa prochaine phase de croissance afin d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients et nos investisseurs. »

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions d'expédition thermique intégrales aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. Innovateur de l'industrie, CSafe fournit des prévisions de location fondées sur l'IA pour assurer la disponibilité active des conteneurs et la visibilité des expéditions en temps réel afin que les clients puissent surveiller les expéditions et intervenir pour préserver une charge utile au besoin. CSafe propose des programmes de maintenance et de réutilisation de pointe pour les conteneurs actifs et passifs, offrant des performances de produits supérieures et en accord avec les objectifs de durabilité des clients. Avec une présence dans 150 pays, une assistance 24/7 et une disponibilité de conteneurs à 100 %, CSafe se positionne comme partenaire de choix dans la chaîne du froid. csafeglobal.com

