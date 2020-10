Charles M. Rice, virólogo de la Universidad Rockefeller, obtuvo el Premio Nobel por el aporte de sus investigaciones a la cura de la hepatitis C

NUEVA YORK, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Charles M. Rice, un investigador dedicado a virus que generan enfermedades y a la respuesta del sistema inmune, es el receptor del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año, según anunció hoy la Fundación Nobel en Estocolmo, Suecia. Rice es el profesor Maurice R. and Corinne P. Greenberg en virología y responsable del Laboratorio de virología y enfermedades infecciosas. Comparte su premio con Harvey J. Alter de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y Michael Houghton de la Universidad de Alberta.

La investigación de Rice contribuyó directamente a lograr la cura para la hepatitis C, una enfermedad agresiva que afecta a 170 millones de personas en todo el mundo. Su laboratorio estudió el virus durante tres décadas y se convirtió en el primero en producir una versión que se pudiera cultivar y estudiar en un laboratorio. Este gran paso, que involucró desarrollar una versión editada del genoma del virus que replica y produce las proteínas virales, condujo directamente a la creación de tres nuevas clases de fármacos para tratar la infección por hepatitis C. Los estudios han mostrado que una combinación de estos fármacos puede reducir la carga viral de la hepatitis C hasta niveles no detectables, con lo que efectivamente se cura la enfermedad.

"La hepatitis C, una enfermedad crónica que ha cobrado muchas vidas, ahora tiene cura. Con el tiempo, este avance médico salvará millones de vidas y mejorará muchas más, y esto es un resultado directo de la investigación de Charlie", afirma Richard P. Lifton, presidente de la Universidad Rockefeller. "Su trabajo con los virus, incluyendo el emblemático logro de crear cultivos de hepatitis C en el laboratorio, simboliza la misión de esta universidad a la perfección: la ciencia para el beneficio de la humanidad. Me emociona profundamente que haya sido reconocido con el Premio Nobel, el más grande honor en la ciencia".

Alter y Houghton originalmente clonaron el genoma del virus de la hepatitis C en 1989; fue un gran avance que permitió la identificación de las personas infectadas con el virus y la eliminación del virus de las reservas de sangre. Sin embargo, durante años fallaron los esfuerzos por propagar el virus en células hepáticas en el laboratorio, algo fundamental para avanzar en las investigaciones y desarrollar medicamentos. Rice demostró que la razón era la ausencia del extremo del genoma del virus, que era necesario para dar inicio a la replicación viral. Completó la caracterización del genoma viral en 1996 y un año más tarde logró producir un virus infeccioso en el laboratorio.

Luego desarrolló amplicones subgenómicos del virus que podían replicarse en células sin dar lugar a un virus vivo, lo que hizo posible desarrollar ensayos para hacer pruebas de fármacos capaces de inhibir directamente la replicación viral. Para el año 2013 el primero de estos fármacos, desarrollado con ayuda de la tecnología de Rice, recibió la aprobación de la FDA para su uso en pacientes. Hoy existen más opciones, y combinados pueden curar a la gran mayoría de las personas con hepatitis C luego de un tratamiento corto que prácticamente no presenta toxicidad.

Además, el grupo de Rice ha desarrollado métodos para hacer pruebas de factores que limitan la infección por hepatitis C, hepatitis B, gripe A, dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya y coronavirus. En respuesta a la pandemia del COVID-19, Rice ha utilizado tecnología CRISPR para identificar nuevos objetivos para tratamientos del SARS-CoV-2, y ha adaptado técnicas desarrolladas durante su trabajo con la hepatitis C para analizar fármacos según su capacidad de inhibir al coronavirus, una tarea que se encuentra actualmente en curso.

Rice es el vigesimosexto científico asociado a la Universidad Rockefeller en ser reconocido con un Premio Nobel. Además de Rice, otros cuatro ganadores del Premio Nobel son miembros actuales del cuerpo docente de la Universidad Rockefeller: Michael W. Young (2017), Roderick MacKinnon (2003), Paul Nurse (2001) y Torsten Wiesel (1981).

Nacido en 1952 en Sacramento, California, Rice recibió su doctorado en bioquímica en 1981 del Instituto Tecnológico de California, donde permaneció como investigador posdoctoral de 1981 a 1985. Antes de unirse a Rockefeller en 2001, pasó 14 años en el cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y ha recibido el Premio de Virología M.W. Beijerinck de 2007, el Premio Robert Koch de 2015, el Premio de Salud InBev-Baillet Latour de 2016 y el Premio a la Investigación Médica Lasker-DeBakey de 2016.

Acerca de la Universidad Rockefeller

La Universidad Rockefeller es la institución educativa de investigación biomédica líder en el mundo y se dedica a realizar investigación innovadora y de alta calidad para mejorar el entendimiento de la vida para beneficio de la humanidad. El enfoque único de la universidad hacia la ciencia ha dado lugar a algunas de las contribuciones más revolucionarias y transformadoras del mundo en los campos de la biología y la medicina. A lo largo de los 119 años de historia de Rockefeller, nuestros científicos han ganado 26 Premios Nobel, 23 Premios Albert Lasker a la Investigación Médica y 20 Medallas Nacionales de Ciencias.

Contacto con medios

Katherine Fenz, gerente de relaciones con la prensa

[email protected]

FUENTE The Rockefeller University

Related Links

http://www.rockefeller.edu



SOURCE The Rockefeller University