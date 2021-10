Charlie® el Atún o-fish-ially cumple 60 años de juventud

Tom Rogers, creador de la Agencia Leo Burnett, desarrolló este fantástico personaje en 1961. Por medio de los populares anuncios en televisión de StarKist, Charlie rápidamente llegó al estrellado, y la frase "Sorry Charlie®" fue adoptada en el léxico de la cultura pop estadounidense. La memorable frase incluso fue conmemorada con su propia festividad: el National Sorry Charlie Day, que se celebra cada año el 6 de abril.

A lo largo de sus sesenta años, Charlie ha recibido numerosos elogios que confirman su estatus como uno de los personajes más ilustres en la industria de la publicidad. En 2020, Charlie se ganó el Paseo de la Fama en Madison Avenue de Advertising Week, que anteriormente también lo había reconocido como uno de los miembros del grupo principal de mascotas cuando se inauguró este Paseo de la Fama en 2004. En 2019, Charlie fue recibido en el grupo de élite de la familia Funko de íconos de la cultura pop con su propio figurín Funko POP!

Charlie recibe una entrega de cumpleaños de Buddy Valastro

Buddy Valastro, también conocido como el propio Mr. Cake Boss, tuvo el honor de diseñar el pastel de cumpleaños de Charlie. Charlie se dirigió al cuartel general de Carlo's Bakery en Jersey City, Nueva Jersey, donde el Sr. Valastro personalmente le presentó la impresionante obra maestra en pastel de cuatro niveles personalizado. La confección azucarada fue engalanada con caricaturescas conchas, arrecifes de coral y plantas acuáticas, todo un guiño para la tierra natal de Charlie: el océano.

"Charlie el Atún es un personaje tan querido", mencionó el Sr. Valastro. "Así que fue muy divertido y un honor crear el pastel para el gran día de Charlie. Feliz cumpleaños para el pez portavoz más genial que existe. ¡Te sientan bien los sesenta!"

El #TeamCharlie está invitado a participar en sorteos de cumpleaños

Los amigos y fanáticos de Charlie están invitados a desearle un feliz cumpleaños entre el 4 y el 10 de octubre con publicaciones en el Facebook, Instagram o Twitter de StarKist, para tener la oportunidad de ganar $6,000. NO ES NECESARIO REALIZAR ALGUNA COMPRA. REALIZAR UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. Sorteo abierto para residentes legales de los 50 Estados Unidos (D.C.) mayores de 18 años. Nulo donde esté prohibido. El sorteo comienza el 10/4/21 y finaliza el 10/10/21. Para conocer las reglas oficiales, las descripciones de los premios y la divulgación de probabilidades, visite https://campaign.rtm.com/StarKist60Sweeps/. Patrocinador: StarKist Co., 225 North Shore Drive, Suite 400, Pittsburgh, Pensilvania 15212

Siga a Charlie en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter en @staragaincharlie o visite www.StarKist.com para obtener más información sobre su historia.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en pouch de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® el Atún, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y sigue siendo uno favorito de todos. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

